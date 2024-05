Vesić povodom nesreće kod Mladenovca: Menjamo Zakon o bezbednosti saobraćaja, nulta tolerancija za bahate vozače

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić je danas, povodom nesreće kod Mladenovca u kojoj je povređeno dvadesetak osoba, izjavio da ministarstvo na čijem je čelu zajedno sa Ministarstvom unutrašnjih poslova mesecima radi na izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja kojima će znatno biti pooštrene kazne za bahate vozače i one koji ne poštuju propise.

"Vreme je da za one koji se posebno bahato ponašaju u sobraćaju predvidimo meru oduzimanja automobila, mislim na one koji voze suprotnom stranom autoputa, one koji brzo voze u naseljenom mestu, u zonama škola i zonama pešačkog prelaza. Osim toga, zabraniće se da kamion pretiče kamion na autoputu što je takođe veliki problem. Zabraniće se kamionima da imaju rasuti teret koji nije pokriven ciradom”, rekao je Vesić gostujući na televiziji Prva.

Ministar je naveo da će takvim pooštrenim kaznenim merama sigurno biti smanjem broj saobraćajnih nesreća, ali da je svakako važna prevencija.

“Mi kao ministarstvo insistiramo na tome da se, kada su u pitanju osobe do 25 godina, ograniči broj konjskih snaga automobila koje mogu da voze za šta za sada postoji ograničenje za probnu vozačku ali ovo ograničenje treba da se proširi na godine života. Veliki broj ljudi koji gine u sobraćajnim nesrećama su upravo mladi ljudi koji koriste automobile koje ne umeju sa svojim vozačkim iskustvom da voze pa je potrebno dodatno pooštrit”, rekao je Vesić.

On je dodao da veruje da ćemo na taj način imati veću bezbednost na putevima.

Osim izmena i dopuna Zakona o bezbednosti saobraćaja, Vesić je pomenuo i Zakon o putevima.

“To su neki od zakona koje ministarstvo na čijem sam čelu priprema i koji će biti na dnevnom redu skupštine. Verujem da ćemo tako uspeti da zaštitimo više života na našim putevima”, zaključio je Vesić.