Nova promena vremena! Danas ponovo pljuskovi i grmljavina - Evo koji krajevi zemlje će biti pogođeni

Vreme danas u Srbiji promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i nestabilno, a mestimično se očekuju kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom.

Vetar slab i umeren, ujutro i pre podne zapadni i severozapadni, od sredine dana u skretanju na južni i jugozapadni.

Najniža temperatura od 10 do 16 stepeni, najviša dnevna od 24 stepena do 28 stepeni.

U Beogradu promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali nestabilno, pa se sredinom dana i posle podne očekuje kratkotrajna kiša i lokalni pljusak sa grmljavinom.

Vetar slab i umeren, ujutro i pre podne zapadni i severozapadni, posle podne u skretanju na jugozapadni.

Najniža temperatura 16, najviša dnevna oko 27 stepeni.

Vreme narednih dana

Prema izgledima za narednih sedam dana, u Srbiji će biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali nestabilno, pa će ponovo biti uslova za pljuskove sa grmljavinom u svim regionima.

Najviša temperatura do kraja maja u većini mesta od 24 stepena do 28 stepeni, a početkom juna u porastu - od 27 na severozapadu do 30 stepeni na jugoistoku Srbije.

