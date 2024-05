Otvoren most na Velikoj Moravi u selu Vojska, spojio Svilajnac i Jagodinu! Vesić: Sređujemo sela da izgledaju kao urbane celine

Predsednik Vlade Srbije Miloš Vučević, ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić, i predsednik opštine Svilajnac, Predrag Milanović, danas su u selu Vojska svečano otvorili novi betonski most na Velikoj Moravi, koji sada bezbedno spaja meštane ovog sela u opštini Svilajnac i stanovnike Bagrdana na teritoriji grada Jagodine.

U izgradnju mosta investirano je 870 miliona dinara.

Predsednik opštine Svilajnac Predrag Milanović zahvalio je vladi Republike Srbije, resornom ministru Goranu Vesiću i predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću, za to što su, kako je istakao, imali sluha za jednu opštinu kao što je ova i koji su imali sluha za jedno selo kao što je selo Vojska.

"Za 16 godina, koliko sam predsednik opštine, nismo imali srećniji dan! Vojska više nije poslednje selo, nego je prvo selo na teritoriji opštine Svilajnac", rekao je Milanović.

"Ovaj most smo uradili, kao što vidite, za manje od godinu dana, za nekih skoro devet meseci i verujte mi, po brzini izrade, koja je obuhvatala rušenje starog mosta i izgradnju novog, ja ne znam da li je neki most brže izgrađen i zato sam veoma srećan i zadovoljan. Znam kako je izgledao stari most i znam koliko ste imali problema zbog toga, i to samo govori koliko Srbija napreduje", rekao je ministar Goran Vesić.

On je dodao da pored ovog mosta se na teritoriji opštine Svilajnac radi i 72 kilometra kanalizacije u ovom trenutku, u Troparu, Sedlaru, u Kušiljevu.

"Radićemo još 70 kilometara kanalizacije u samom Svilajncu, sa još tri okolna mesta, a onda će kanalizaciju dobiti i druga mesta. Sređujemo sela da izgledaju kao urbane celine i nedavno je Svilajnac potpisao ugovor sa nama iz Vlade da za pet naseljenih mesta na samoj teritoriji opštine uradimo urbane džepove. Spremamo se i da radimo obilaznicu oko Svilajnca, koju je obećao predsednik Vučić, što znači da više nećemo ići preko onog starog železničkog mosta", rekao je Vesić.



Podsetio je da Svilajnac ima i svoj naučni park i da je to dokaz da svako mesto može da oseti napredak i da ljudi žive bolje nego što su živeli pre 10 godina.

"Gradimo auto-puteve i brze saobraćajnice i pruge, a ova brza pruga između Beograda i Niša će ovde proći blizu vas i počećemo da je radimo do kraja godine. Već imamo novca da radimo i lokalne puteve, lokalne mostove, što znači bolji komfor života za sve ljude", rekao je Vesić.

"Prelepa nam je ova Srbija, naša zelena, čista, snažna. Dobar narod ovde živi i mi moramo još mnogo toga da uradimo da bi nam narod bio zadovoljan, da bi ostao, da bi imali više dece i da bi nam se vratio deo naroda koji je nekada, trbuhom za kruhom, otišao iz naše otadžbine. To je cilj, to je smisao i svrha svega ovoga što radimo - veliki građevinski poduhvati", rekao je Miloš Vučević.

On je naveo da "od kralja Aleksandra Prvog Karađorđevića nije urađen nijedan most u Svilajncu do danas".

"Naša je obaveza, svih nas građana, da se više nikada ne desi da jedan vek prođe da bi sagradili novi most, treba da povezujemo ljude sa drugim delovima Srbije i da ne dozvolimo da nam ruše mostove. Smisao je da vaša deca bezbednije putuju, smisao da vam treba manje vremena od kuće do posla ili do škole i nazad, i tako imate više vremena za sebe, za svoje roditelje, svoju decu. Zato razvijamo i zato gradimo Srbiju, to je smisao. I u pravu je Goran Vesić kad je rekao da je predsednik Vučić uradio mnogo stvari, radio na stabilizaciji države, ekonomskom jačanju, da bi mogli ovo sve da gradimo. A, ne bi ni Aleksandar Vučić to mogao da uradi da nije bilo podrške vas građana.

Vučić je odlučan i snažan državnik, ali je potrebna podrška ljudi. Samo tako, zajednički možemo da uspemo i u takvu Srbiju verujem i za takvu Srbiju moramo da živimo i da radimo. Neka bude mira. Neka bude ono što je Miloš Obrenović rekao - nek prođe malo dima, da budemo bogatiji, snažniji, a onda će sve stvari koje treba da dođu, doći na pravo mesto. Verujte, ničija nije gorela doveka, a pravo i pravda uvek dođu na svoje mesto" rekao je Vučević.

On je istakao da mi treba da da gajimo poštovanje prema svima, ali da verujemo u Srbiju, da je volimo i čuvamo.

"Čuvajte ovaj most i hajde da pravimo nove mostove i puteve ali da ih pravimo zbog ljudi", pozvao je Vučević.

Most, koji je poneo ime junaka iz Prvog srpskog ustanka, Stevana Sinđelića, rođenog upravo u selu Vojska, dug je 176 metara, širok 8,3 metra, ima dve kolovozne trake od po tri metra, i dve pešačke staze. Most se oslanja na šest stubova, od kojih su četiri u reci, i ima nosivost 45 tona, tako da je predviđen i za teški teretni saobraćaj.

Sagrađen je na mestu nekadašnjeg visećeg mosta, koji je krajem šezdesetih godina prošlog veka izgradila Jugoslovenska narodna armija.

Stanovnici Vojske i Bagrdana bili su prinuđeni da koriste ovaj nebezbedan viseći most do pre nekoliko meseci. Iako nije bio predviđen za motorna vozila, mnogi su ga prelazili automobilima rizikujući život.

Prvobitna namera je bila da se taj most renovira i obnovi, ali je prilikom obilaska utvrđeno da je toliko oronuo, da mora da bude srušen i zamenjen novim mostom, koji je sada bezbedan prelaz, a uz to je skratio prevoz meštanima Vojske do Jagodine za šest kilometara, dok im je Kragujevac sada bliži 50 kilometara.

Inače, ovo je prvi je novosagrađeni rečni prelaz u opštini Svilajnac posle 102 godine. Poslednji most preko Velike Morave na ovom području izgradio je još kralj Aleksandar Karađorđević davne 1922. godine.