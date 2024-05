Slavica je kisnula na stanci, kada je iz kola istrčao mladić: Uplašile se da će je opljačkati, a sada o njegovom gestu bruji celo Pančevo

Slavica iz Pančeva, koja se vraćala kući kasno noću, doživela je nešto što je ostavilo duboki utisak na nju. .

Mladić, koga nije prethodno poznavala, pružio joj je kišobran usred pljuska. Slavica sada pokušava da pronađe ovog mladića preko društvenih mreža kako bi mu se zahvalila i vratila kišobran

Ova priča pokazuje da i u današnjem vremenu, kada se često čuju priče o nasilju i nepravdi, postoje ljudi koji su spremni da pomognu drugima. Slavica je bila dirnuta gestom mladića i želi da mu se zahvali, što pokazuje da ovakvi postupci mogu ostaviti duboki utisak na ljude.

Slavica se vraćala sa posla zadnjim autobusom i kada je izašla, na stanici ju je dočekao pljusak. Tada je ugledala parkiran auto u kojem su bili devojka i mladić. Mladić je izašao iz auta i pružio joj kišobran, insistirajući da ga uzme uprkos njenom odbijanju.

- Mladić je izašao iz auta i ušao u kuću. Ja sam odlučila da krenem svojim putem kad sam čula da neko viče i trci za mnom: "Gospođo, gospođo stanite". Nije mi bilo svejedno, sustigao me je i pružio kišobran. Ja sam onako iznenađena rekla: "Ne, hvala", ali on je insistirao. Pristala sam, ali sam mu rekla da bih mu vratila kišobran. Rekao je da nema potrebe - govori Slavica.

Kako kaže, bila je u šoku.

- Prvo sam pomislila da me neko juri da mi otme torbu, jer u današnje vreme je to češći slučaj nego da vam neko pomogne. Momku veliko hvala. Pokušaću da ga nađem i vratim taj kišobran. Kupiću mu čokoladu, to je najmanje što mogu da uradim i da mu zahvalim. Živ i srećan da bude - rekla je Slavica.

Pančevci oduševljeni

Ona sada pokušava preko društvenih mreža da stupi u kontakt sa mladićem kako bi mu se zahvalila i vratila kišobran. Kako je opisala, visok je, nosi naočare i misli da nema više od dvadesetak godina, te da se kuća u koju je otišao po kišobran nalazi preko puta autobuskog stajališta.

- Što je najveći apsurd tog dana, 29. maja je i mom sinu bio rođendan. Rekla sam sebi "Bože, kao da gledaš u mene. Nagradio si me pre 36 godina i evo, opet si mi se javio". Čitam komentare nekih koji me poznaju i kažu da Bog sve gleda i vraća. Kažu: "Ti si bila dobra prema nekim ljudima kada su bili u nevolji". Momku veliko hvala. Pokušaću da ga nađem i vratim taj kišobran. Kupiću mu čokoladu, to je najmanje što mogu da uradim i da mu zahvalim. Živ i srećan da bude. Tekst sam pisala skoro u ponoć, nisam mogla da sačekam jutro - zaključila je Slavica.

Pančevci su bili oduševljeni u lokalnoj grupi, a komentari pohvale za momka samo su se nizali. Ova priča pokazuje da iako se često fokusiramo na negativne priče, postoje i one koje pokazuju humanost i dobrotu ljudi.

Autor: