'Danas nam je duvan dan' Srbija uvodi skrining na rano otkrivanje raka pluća

Srbija će u najskorije vreme uvesti organizovani skrining na rano otkrivanje raka pluća, najavio je državni sekretar Ministarstva zdravlja, dr Mirsad Đerlek na konferenciji za novinare povodom svetskog dana bez duvanskog dima u organizaciji Udruženja za borbu protiv raka pluća „Punim plućima“.

Višе оd trеćinе оdrаslоg stаnоvništvа (37,9 odsto) pоvrеmеnо ili svаkоdnеvnо puši cigаrеtе, a u nајvеćеm prоcеntu duvan konzumiraju osobe stаrоsti između 35 i 44 gоdina, pokazuju najnoviji podaci istraživanja Instituta za javno zdravlje „Batut“ о upоtrеbi duvаnskih i srоdnih prоizvоdа sprоvеdеnоg u Srbiji tokom dеcеmbra 2023. gоdinе.

Еpidеmiја duvаnа је јеdnа оd nајvеćih prеtnji pо јаvnо zdrаvljе sа kојоm sе svеt ikаdа suоčiо, оd kоје umirе prеkо 8 miliоnа ljudi širоm svеtа. Оd оvоg brоја, višе оd 7 miliоnа smrtnih slučајеvа rеzultаt је dirеktnе upоtrеbе duvаnа, dоk је оkо 1,3 miliоnа smrtnih slučајеvа rеzultаt izlоžеnоsti nеpušаčа duvаnskоm dimu. U Srbiјi nајmаnjе 15.000 ljudi gоdišnjе umirе kао pоslеdicа upоtrеbе duvаnа, navode u Institutu za javno zdravlje „Batut“. Povodom svetskog dana bez duvanskog dima, Udruženje za borbu protiv raka pluća „Punim Plućima” organizovalo je edukativno druženje pod sloganom “Danas nam je DUVAN dan” uz pokroviteljstvo Ministarstva zdravlja. Tim povodom organizovana je simbolična “proslava rođendana”, zajedničkim pravljenjem zdrave torte i duvanjem svećice, dok su članovi udruženja, zajedno sa lekarima i predstavnicima države simbolično ugasili poslednju cigaretu u Srbiji i na taj način poslali snažnu poruku da je duvanski dim štetan.

- Prevashodni cilj Udruženja „Punim plućima“ je da smanjimo konzumaciju cigareta kod dece i mladih i da pošaljemo jasnu poruku javnosti o štetnosti duvanskog dima. Međutim, duvanski dim je i dalje deo našeg okruženja i prisutan je na proslavama i većim okupljanjima. Bila sam pušač dvadesetak godina, i ostavila sam duvan tokom trudnoće i dojenja. Sedam godina nisam zapalila cigaretu, ali uz muža koji je bio strastven pušač ponovo sam počela. Dve godine kasnije, saznali smo da suprug ima karcinom pluća. Odmah je ostavio cigarete. Tada sam i ja prestala, kako bih mu bila podrška. Nažalost, suprug mi je preminuo u 56. godini. Što se tiče raka pluća, država je dosta toga uradila za pacijente nabavkom dodatnih skenera, bronhoskopa, ali i na proširenju indikacija za dobijanje savremenih terapija. Ipak, radujemo se najavi da će i u našoj zemlji zaživeti skrining na rano otkrivanje raka pluća. Potrebe za tim su ogromne - rekla je Olja Ćorović iz Udruženja “Punim plućima”.

Odavno je poznato da je pušenje direktno povezano sa nastankom raka pluća, od kojeg u našoj zemlji svakodnevno umre 13 osoba. Po tome je Srbija među vodećim zemljama u Evropi. Međutim, uprkos činjenici da su više od 90 odsto obolelih od raka pluća pušači, zabrinjavajuće je da broj onih koji konzumiraju duvan u našoj zemlji stalno raste, a pogotovu među mlađim generacijama.

- Pušenje jeste vodeći uzrok morbiditeta i mortaliteta u svim zemljama u svetu i on je najveći faktor rizika za sveopšte opterećenje bolestima. Prestanak pušenja doveo bi do smanjenja faktora rizika za različita oboljenja. Najpre bi to trebalo da bude cilj na kome se treba raditi. Rizici od pušenja su praktično vezani za nastanak karcinoma, kardiovaskularne i respiratorne bolesti i niza drugih zdravstvenih problema koji su dominantno izraženi kod pušača, upravo kao posledica duvanskog dima. Takođe, uvek postoji veća verovatnoća da će kod pušača nastupiti prevremena smrt u odnosu na nepušače. U duvanskom dimu ima više od 7.000 različitih hemijskih supstanci. Od toga najmanje je 250 štetnih, a 70 je čak kancerogenih. Direktno imamo pušenje kao posledicu pojave raka pluća, ali i hronične opstruktivne bolesti pluća – upozorila je dr Sanja Dimić Janjić, pomoćnica direktora Klinike za pulmologiju UKC Srbije.

Od karcinoma pluća u Srbiji godišnje oboli gotovo 7.000, a na žalost umre više od 5.000 osoba. Jedan od najvažnijih preduslova uspešnog lečenja, je rano otkrivanje raka pluća, što u Srbiji nije slučaj, jer se kod više od 70 odsto pacijenata otkrije u poslednjem stadijumu, kada su šanse za uspešno izlečenje gotovo iscrpljene.

- Tokom proteklog vikenda, kada su bili organizovani besplatni preventivni pregledi, 429 pacijenata je pregledano u našoj pulmološkoj ambulanti. Od tog broja 42 pacijenata upućeno je na dodatna pulmološka ispitivanja, dok je kod šestoro postavljena sumnja na tumore pluća i oni su upućeni na dodatnu dijagnostiku, koja uglavnom podrazumeva bronhoskopiju. Među svim tim pacijentima, najveći broj njih su pušači. Zabrinjavajući broj pušača je među obolelima od raka pluća. To smo utvrdili i istraživanjem, koje je uradila naše klinika i Udruženje „Punim plućima“, po kojem je gotovo 90 odsto anketiranih pacijenata ranije bila pušač, a jedna trećina njih i dalje puši, iako je započela terapiju. Sa druge strane, danas je put pacijenta od momenta postavljanja dijagnoze do započinjanja terapije mnogo kraći, ali smo još uvek negde na polovini puta gde se svet trenutno nalazi. Sa druge strane, Srbija sigurno ima mogućnost da započne skrining pluća kod rizične populacije ljudi, a to su pušači stariji od 50 godina. Na taj način možemo da očekujemo da ćemo značajno doprineti ranoj dijagnostici raka pluća. Skriningom ćemo pokušati da sprečimo da nam se pacijenti javljaju u 4 stadijumu bolesti, kada je hirurško lečenje nemoguće. To je i smisao skrininga, za koji se nadam da će početi što pre da se spovodi kod nas i za koji smo mi tehnički, logistički i stručno potpuno spremni – poručuje dr Spasoje Popević, zamenik direktora Klinike za pulmologiju UKC Srbije.

