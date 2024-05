64 godine uspešnog poslovanja i razvoja Hemofarma

Farmaceutski lider nastavlja da postavlja nove rekorde sa 347 miliona proizvedenih pakovanja ili 7,8 milijardi jedinica u 2023. U ovoj godini u Srbiji, Hemofarm je lansirao i prvi krovni brend suplemenata One Two Three.

Regionalni farmaceutski lider, kompanija Hemofarm obeležila je, u ritmu zdravog života, 64 godine uspešnog poslovanja i razvoja.

Hemofarm, koji je od 2006. godine deo Štada grupe, jedne od vodećih farmaceutskih kompanija u Evropi, nastavlja da obara postojeće i postavlja nove rekorde sa 347 miliona proizvedenih pakovanja ili 7,8 milijardi jedinica u 2023.

„Pored rekordne proizvodnje koju ostvarujemo iz godine u godinu, ostali smo regionalni tržišni lideri u izuzetno izazovnom vremenu. Treću godinu zaredom Hemofarm je proglašen Najboljim poslodavcem (Top Employer) u Srbiji i Bosni i Hercegovini, dok je u isto vreme STADA grupa proglašena za najboljeg poslodavca u Evropi za 2024. godinu. Nastavili smo da ulažemo u ljude, procese, inovacije u proizvodnji i širenje portfolija najsavremenijim terapijama“, rekao je generalni direktor Hemofarma Ronald Zeliger.

U 2024. u Srbiji je lansiran i prvi krovni brend suplemenata One Two Three, koji predstavlja tri osnovna stuba zdravlja: izbalansiranu ishranu, fizičku aktivnost i dobar san kroz tri dela dana - buđenje tela i uma, najaktivniji i najveći deo dana, i odmor.

„One Two Three je posvećen svima koji traže načine da poboljšaju svoje zdravlje, a Hemofarm je tu da brine o zdravlju ljudi kao pouzdan partner. Verujemo da će One Two Three pomoći našim korisnicima da pronađu i prate pravi ritam svog života, pružajući im neophodnu podršku za dobro zdravlje i vitalnost“, naglasio je Zeliger.

Kao jedan od pionira u održivom poslovanju na ovim prostorima, kompanija je prošle godine u Vršcu predstavila jedan od svojih najvažnijih projekata - STADA EXPO, multimedijalnu mobilnu platformu. Tokom svoje četvoromesečne turneje kroz četiri evropske zemlje izložba je predstavljena u Srbiji, Rumuniji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini, pružajući jedinstveno iskustvo posetiocima da dožive održivi razvoj na delu.

„Upravo sledeći put održivog razvoja, težimo da kroz unapređenje i razvoj Hemofarma, doprinosimo razvoju celokupnog društva i edukujemo druge na tom putu. Naše jasno opredeljenje je da idemo neutabanim stazama. Kroz našu Hemofarm fondaciju nastavljamo da sprovodimo kampanju „Najvažniji poziv u životu“, čiji je cilj povećanje broja donora organa, kako bi se spasili životi oko 2000 ljudi koji čekaju na transplantaciju. U našem fokusu je i briga o mentalnom zdravlju i dobrobiti ljudi, kroz aktivan rad na borbi protiv stigme koja prati osobe koje imaju mentalne poteškoće. Regionalno, različitim kampanjama, podižemo svest o važnosti zdravlja i preventivnih pregleda kroz poruku - Pregledaj se“, istakao je Zeliger.

Hemofarm je počeo sa radom u Vršcu 1. juna 1960. sa svega 30 zaposlenih, a 64 godine kasnije kompanija broji oko 4500 zaposlenih i posluje globalno, na četiri kontinenta. Pored Srbije, gde su proizvodni pogoni u Vršcu, Šapcu i Dubovcu, Hemofarm proizvodi svoje visoko kvalitetne farmaceutske proizvode i u Banja Luci (Bosna i Hercegovina) i Podgorici (Crna Gora). Nezavisna agencija Sustainalytics svrstala je STADA grupu među top 6% farmaceutskih kompanija širom sveta po pitanju ESG.

Porodični dan za decu i zaposlene



Povodom rođendana kompanije, u vršačkoj fabrici održan je i Porodični dan za zaposlene i decu. I ove godine je Hemofarm slavio svoje jubilarce, a organizovana je i akcija dobrovoljnog davanja krvi u saradnji sa Zavodom za transfuziju krvi Vojvodine. Svi građani Vršca, kao i zaposleni kompanije Hemofarm sa decom, imali su jedinstvenu priliku da posete STADA EXPO, multimedijalnu izložbu posvećenu održivom razvoju. Deca su posebno bila oduševljena zabavnim i edukativnim programom koje je Hemofarm pripremio za najmlađe.

