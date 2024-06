VAŽNO UPOZORENJE RHMZ! Stižu nam NEPOPGODE: Očekuju se oluja, grmljavina i pljuskovi - EVO I KADA!

Republički hidromereotološki zavod izdao je rano jutros upozorenje za jedan dan sledeće nedelje.

Kako se navodi na sajtu RHMZ, upozorenje se odnosi na područje Srbije za ponedeljak, 3. jun, a tiče se grmljavinskih nepogoda.

U ponedelјak, 3. juna, očekuju se grmlјavinske nepogode: jak plјusak, grad i olujni vetar u zoni plјuska.

Da podsetimo, u Srbiji će danas po kotlinama i dolinama, naročito na jugozapadu Srbije, biti niska oblačnost, u toku dana u većem delu zemlje pretežno sunčano i toplo.

Retka pojava kiše ili pljuska sa grmljavinom očekuje se tek ponegde na jugozapadu, jugu i istoku Srbije.

Duvaće slab i umeren južni i jugozapadni vetar, koji će se tokom dana pojačati na severu Vojvodine, kao i na jugu i jugozapadu Srbije, naročito u planinskim oblastima.

Najniža temperatura od 12 do 19, najviša od 26 do 30 stepeni Celzijusa.

Letnja prognoza

Prognozira se da će tokom letnje sezone u nižim krajevima biti između 22 i 33 dana sa padavinama većim od 0,1 mm, dok će na planinama biti do 40 takvih dana.

Direktor Republičkog hidrometeorološkog zavoda, stalni predstavnik Republike Srbije u Svetskoj meteorološkoj organizaciji, prof. dr Jugoslav Nikolić, objavio je dugoročnu prognozu za leto.

- Na osnovu poslednjih rezultata numeričkih klimatskih modela za sezonsku prognozu vremena, u Srbiji se očekuje toplo leto sa prosečnom količinom padavina. Klimatski izgledi pokazuju da će temperatura vazduha od 1.juna do 31.avgusta 2024. godine u Srbiji biti iznad višegodišnjeg proseka sa odstupanjem do +2°C. Očekivane vrednosti srednje letnje temperatura vazduha biće u intervalu od 21°C do 25°C u nižim predelima, a od 13°C do 18°C u planinskim predelima.

Izgledi su da će tokom juna, jula i avgusta u većem delu Srbije broj tropskih dana biti u intervalu od 35 do 60, a na planinama do 5 dana. Tropski dan je po definiciji dan sa maksimalnom dnevnom temperaturom vazduha od 30°C i više. Postoji mogućnost pojave toplotnih talasa tokom jula i avgusta.

Klimatski izgledi ukazuju da će letnja količina padavina biti u domenu višegodišnjeg proseka. Sezonska količina padavina se očekuje u intervalu od 160 mm do 250 mm u nižim predelima, a u brdovito-planinskim predelima od 220 mm do 290 mm.

Prognozira se da će broj dana sa padavinama većim od 0,1 mm tokom letnje sezone u nižim krajevima biti u intervalu od 22 do 33, a na planinama do 40. -

