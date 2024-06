A ŠTA VI MISLITE?! "Je l' otvaraš trudničko, ako ti je ljubimac u drugom stanju!?": Bolovanje zbog bolesti pasa i mačaka posvađalo Srbe

Vlasnici kućnih ljubimaca znaju koliko obaveza sa sobom donosi odluka da držimo kucu, macu ili neku drugu životinju u stanu, između ostalog i brige kada nam se taj ljubimac razboli. Ne završava se svaka ovakva situacija samo odlaskom kod veterinara, već je za oporavak od nekih stanja potrebno vreme i nega vlasnika, koji često nije u prilici da zbog posla bude kod kuće po ceo dan sa svojim ljubimcem.

Iako naš zakon ne poznaje bolest kućnog ljubimca kao razlog za otvaranje bolovanja ili dobijanje slobodnog dana, neki poslodavci izlaze u susret svojim zaposlenima i pravdaju im izostanke zbog ovog, za neke smešnog, razloga. Baš nalik na odsustvo sa posla zbog brige o bolesnom detetu.

Da li je i u kojim slučajevima to u redu nedavno su diskutovali korisnici društvene mreže "X" podstaknuti zapažanjem jedne korisnice:

"Dve mamike juče zgranute što je neko predložio odobreno bolovanje u slučaju bolesti ljubimca jer "to je tvoja odluka da ga imaš". Pošto decu inače opština dodeljuje ili kako?", napisala je ona ironično skrećući pažnju na argument koji su žene upotrebile.

"Je l' otvaraš i trudničko ako ti je ljubimac u drugom stanju?"

Međutim, ta jedna rečenica bila je dovoljna da započne čitavu polemiku.

"Je l' otvaraš i trudničko ako ti je ljubimac u drugom stanju? Pitam za komšinicu", "Ja volim životinje i čuvam psa. Ali poistovećivanje kućnog ljubimca sa decom je u najmanju ruku za psihijatrijsko posmatranje", Poređenje dece i životinja je ipak za psihijatrijsko lečenje. Ali kapiram da je nekom ljubimac bitniji od deteta. Mislim... ima to", "Čitam komentare i jedino mogu da kažem da većini ljudi želim da im za nekog bliskog zatreba bolovanje koje ne mogu da dobiju", nizali su se komentari.

Jedna žena je ispričala i svoje iskustvo.

"Bilo bi lepo i u redu, ali o čemu pričamo, žene pod žešćim menstrualnim bolovima ovde moraju izmišljati druge dijagnoze da bi odležale taj dan-dva, a kamoli da mi neko otvori bolovanje za psa/mačku. Uzdaš se u to da imaš sreće ako ti je poslodavac ok pa će ti izaći u susret plus, na primer, meni je mačka nakon nesreće svaki dan morala kod veta na dva sata infuzije i praćenje, da moji na poslu nisu olabavili pa mi dali 3 nedelje zaredom da kasnim sat vremena na posao, kako bi ja to izvela, da mi se životinja oporavi, a da ne bi izgubim posao", pita se ona.



"Pa znate kako, meni kad je pas bolestan, ja nisam mogla da radim jer sam po ceo dan bila po veterinarima. Tri dana kasnije je uginuo, takođe nisam sposobna bila da radim jer sam bila jako tužna. Apsolutno ne poistovećujem psa sa decom, pa sama imam dvoje dece, ali ne vidim problem uvođenja bolovanja za kućne ljubimce, jer ja sam svakako otvorila tad bolovanje, ali za sebe. Tebi se od plate itekako oduzima za to bolovanje pa ne vidim problem niti bih upoređivala kućne ljubimce sa decom, oni koji to rade, imaju problem u glavi, ne obrnuto", nadovezala se druga.

"Kod nas to neće ni za sto godina"

Među komentatorima je bilo i onih koji misle da još uvek kao društvo nismo spremni za donošenje odluke o bolovanju za ljubimce.

"Kod nas to neće ni za sto godina mada ne vidim problem kad bi se odobrilo. Stoga kontrola da ne bi bilo zloubotrebe. To se dešava jednom do dva puta tokom života ljubimca kad je neka operacija ili pred kraj života. Ima dosta ljudi koji su sami i nemaju kome da ostave psa ili mačku", navodi se u jednom komentaru.

Druga korisnica je ponudila moguće rešenje koje bi, deluje, najmanje naljutilo i poslodavca i kolege.

"Moje mišljenje je da je greška što uopšte osoba mora objasniti zašto ide na bolovanje. Treba da ima x dana u godini za bolovanje i onda ih iskoristi za sebe, babu, dete, hrčka, šta god", smatra ona.

Kazna ili otkaz

Da ovo nije nova tema i da zapravo predstavlja jedan od problema u društvu, primetila je i stranka "Istina" kada je iznela svoj zahtev da se uvede pravo na bolovanje i negu kućnih ljubimaca, prvenstveno za pse i mačke.

Kako je "Blic" ranije pisao, uporište za taj zahtev nalazi se u Zakonu o dobrobiti životinja koji kaže da je svaki držalac životinje dužan da joj blagovremeno obezbedi pomoć veterinara i negu ako je životinja obolela. U suprotnom mu preti kazna od 5.000 do 50.000 dinara.

Vlasnici kućnih ljubimaca tako neretko dolaze u situaciju da biraju ili da plate kaznu i ugroze život ljubimca, ili da dobiju otkaz ako se zbog toga ne pojave na poslu. Takva neusaglašenost propisa veoma otežava život građanima i potpuno je nedopustiva u pravednoj i pravno uređenoj", navedeno je u saopštenju te stranke.

Bolovanje za negu ljubimaca je praksa u mnogim zemljama

Veterinar Vladimir Terzin kaže da je bolovanje za vlasnike kućnih ljubimaca praksa u mnogim zapadnoevropskim zemljama i da to nije novina.

Dodaje da se u praksi više puta sreo da vlasnicima životinja nema ko da "uskoči" i pomogne oko nege ljubimca.

"Nekada stvarno postoji realna potreba za tim. Ukoliko se životinja priprema za operaciju, ako je neophodno uraditi dodatne preglede, analize. Često sam u šali mojim klijentima govorio 'hoćete doznake da vam dam'. Naravno, uvek postoji opasnost da dođe do nekih zloupotreba, ali sve to može da se reguliše uz potvrdu veterinara da je životinja bolesna ili da je imala operaciju", rekao je Terzin ranije za Euronews Srbija.

Međutim, da bi ta inicijativa zaživela u praksi potrebno je da se menja Zakon o radu.

"To može da bude dobra inicijativa da se nekada u budućnosti menja Zakon o radu u tom pravcu. Trenutno, na osnovu Zakona o dobrobiti životinja nije moguće otvoriti bolovanje zaposlenom, nema na osnovu čega", objašnjava advokat Nemanja Milošević.

Dodaje da su zakoni neusklađeni, da postoji zakonska praznina, da jedan kaže da vam sledi novčana kazna ukoliko ne pružite blagovremeno lečenje i negu životinji, a sa druge strane da možete da izostanete sa posla, da otvorite bolovanje za negu ljubimca.

"Kako ću ja da lečim životinju, ako moram sada da budem na poslu? Sa druge strane, sutra će da me prijavi tetka, rođaka, sa kojom nisam u dobrim odnosima, da nisam lečio životinju. To je zakonska praznina, nije regulisano", navodi on.

U zemljama Zapadne Evrope zakonska regulativa je bolje usklađena. Bolovanje zbog nege kućnog ljubimca praksa je u mnogim zemljama. Tako vlasnici kućnih ljubimaca mogu uz potvrdu od veterinara, da otvore bolovanje, kao što to čine roditelji kada im se razboli dete.

Posebno je rasprostranjena u Velikoj Britaniji. Tu često poslodavci daju slobodne dane za negu ljubimaca. To se pokazalo kao dobra praksa, budući da su radnici zahvalni poslodavcu koji im omogući da brinu o svojim ljubimcima kao članovima porodice. Radnici imaju pravo na slobodne dane čak i kada nabave novog kućnog ljubimca kako bi se životinja što bolje i brže prilagodila novoj sredini u kojoj živi.

Autor: