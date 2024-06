SUTRA NA NEBU REDAK FENOMEN! PORAVNAĆE SE ČAK ŠEST PLANETA - Evo koje će biti vidljive golim okom

Takozvana “parada planeta”, kad dolazi do poravnanja Merkura, Marsa, Jupitera, Saturna, Urana i Neptuna dogodiće se 3. juna.

Fenomen sledi nakon niza velikih nebeskih dešavanja, uključujući retko potpuno pomračenje Sunca u aprilu i snažnu solarnu oluju u maju, koja je izazvala polarnu svetlost širom sveta, uključujući Balkan.

You may have heard about a "parade of planets" on June 3. Be aware that most of them will be either too close to the rising Sun or too faint to see. But look for reddish Mars between Saturn and the slim crescent Moon. More tips about upcoming sky events: https://t.co/dBPuOUuaiR pic.twitter.com/3kF04JPXDO