ZA MLADE IMA SAVET ZLATA VREDAN! Baka Ljubica ima 101. godinu, radi u bašti i ne pije lekove (VIDEO)

Ljubica Gavrić iz derventskog sela Osinja, baka koja ne skida osmeh sa lica, u 101. godini provodi dosta vremena u svojoj bašti, koju komšije često zatiču u njenoj bašti pored kuće, otkriva tajnu svoje dugovečnosti.

- Hranim se normalno, ali ne brinem se puno. Kako bude neka bude. To je najvažnije. Ako se brineš, to je najteža bolest. Sve od stresa počinje - govorila je Ljubica Gavrić pre nešto više od mesec dana za "atvbl.rs".

Za svu omladinu je imala jasnu poruku:

- Deco, samo bez stresa i prihvatite se posla, jer rad je stvorio čoveka - koja i dalje radi sve i svašra u 101. godini.

Naime, pored obaveza u kući, sve poslove u bašti obavlja sama. Celi život se bavila poljoprivredom i zahvaljujući tome sa suprugom othranila četvoro dece.



- Na poljoprivredi radila. Težak posao bio. Čovek umro, deca se udala, otišli, ja sam ostala sama. Pokretna sam, mogu sebe služiti, ponešto radim u bašti kod kuće i tako - dodaje Ljubica.

Deca, unuci i praunuci često posećuju Ljubicu. Predlagali su joj čak i da živi sa njima, ali ona to ne želi.

- Zdrava sam i sada. 1923. godište, znaš koliko je to godina, ali zdrava sam. Ništa me ne boli, samo staro. Noge slabe, a ovo ništa me ne boli. Zdrava, nikakve lekove ne trošim - naglašava Ljubica.

A iako je zvanično u knjigama upisano da je rođena 1. aprila 2023. godine, uverena je da ima i koju godinu više, jer su to bila neka druga vremena, kada se deca i nisu odmah upisivala, a neretko su se dešavale i greške.

