KADA JE IDEALNO VREME ZA KUPOVINU OGREVA? Cena nije svuda u Srbiji ista - razlika je i do 3.000 dinara

Leto još nije počelo, a mnogi već razmišljaju o grejanju sledeće zime. Građani koji se greju na drva i pelet već obilaze stovarišta i kupuju ogrev, budući da je sada jeftiniji.

Profesor Branko Glavonjić savetuje da se ne čeka septembar i oktobar, jer nije realno očekivati neki drastičan pad cena u narednom periodu. Branko Glavonjić je rekao da se građanima već od marta, aprila, savetuje da je pravo vreme da počnu sa nabavkom ogreva za sledeću grejnu sezonu. Trend pada cena drvnih goriva se nastavio i u maju.

- Došlo je do pojeftinjenja od negde 500 do čak 1.000 dinara po prostornom metru, kada je u pitanju ogrevno drvo. To znači da su trenutne cene za metarsko drvo u Beogradu oko 8.000 dinara - ističe profesor.

Ako građani žele da kupe isečeno drvo, onda treba da plate oko 8.500 dinara. U odnosu na cene koje su bile u aprilu, mesecu, to je jeftinije za negde 500 do 700 dinara ili od šest do osam odsto.

Međutim, kada je u pitanju Vojvodina, tu su cene, kaže, poprilično šarolike. Najskuplje je u Novom Sadu – 9.500 dinara, zatim preko 7.800 do 7.900 dinara u regionu Subotice i najpovoljnije u okolini Kovina – 7.000 dinara.

Dodaje i da su cene drvnog ogreva u Centralnoj Srbiji, u regionu Šumadije, od 6.500 do 8.000 dinara, u istočnom delu negde između 7.000 i 7.700, a u Zapadnoj Srbiji od 7.500 do 8.500 dinara.

Potražnja slaba u Beogradu

- U ovom trenutku su se cene u regionu Beograda, ogrevnog drveta koje se prodaje sa kamiona i cene koje se prodaje sa stovarišta, skoro izjednačile, što samo po sebi govori da je u ovom trenutku potražnja relativno slaba i da trgovci i proizvođači spuštaju cene - ocenjuje Glavonjić.

Pojašnjava da se veliki pad cena ogrevnog drveta dogodio u aprilu, da je dobar svakako za građane, ali da nije realno očekivati neke drastične padove cena u narednom periodu.

- Može da se desi neko pojeftinjenje od 200 do 300 dinara po prostornom metru i to bi bilo sve. Tako da je savet građanima da u zavisnosti od svojih budžeta kupuju onoliko koliko mogu u nekom trenutku, a da svakako ne čekaju septembar i oktobar mesec - naglasio je profesor.

Pre kupovine dobro proveriti cene peleta

Veliko sniženje cena peleta od četiri do šest hiljada dinara desilo se početkom aprila, a u maju je došlo do dodatnog pojeftinjenja. Ono se kreće negde od 500 do 700 dinara u Beogradu, pa do 1.000 dinara u Šumadiji.

- I trenutne cene na većini stovarišta u našoj zemlji se kreću od 25.200 do 29.000 dinara. Znači, čak i pelet istog proizvođača na različitim stovarištima ima različitu cenu. Preporuka je da potrošači pre nego što krenu u nabavku dobro provere cene onog peleta koji žele, jer će na različitim stovarištima naći različite cene - ukazuje Glavonjić.

Objašnjava da su fabrike, da bi se nekako oslobodile ili smanjile svoje zalihe, dodatno snizile cene i početkom maja.

- I u tom trenutku fabričke cene po kojima trgovci kupuju pelet se kreću negde od 170 do 180 evra po jednoj toni. To je ispod cene koštanja. Fabrike svesno u tom trenutku prodaju pelet sa gubitkom da bi nekako došle do obrtnih sredstava koje su im neophodne za tekuće poslovanje. Proizvođači su u tom trenutku na kolenima - ističe Glavonjić.

Sačuvati domaću proizvodnju

Ukazuje da proizvodnji drvnog peleta preti kolaps i apeluje na Ministarstvo energetike, da se uključi u razgovor sa proizvođačima kako bi se pronašla neka nova rešenja.

- Mi treba da sačuvamo domaću proizvodnju, ona nam je jako važna, pelet je 100 odsto domaći proizvod i u ovom trenutku. Znači, Srbija zadovoljava sve svoje potrebe za peletom na bazi domaće proizvodnje - zaključuje profesor..

Potrošačima savetuje da nabave one količine peleta koje uobičajeno troše. Sve što ostane može da ide za narednu grejnu sezonu, jer pelet nije kvarljiva roba.

