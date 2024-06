Danas sunčano, u Vojvodini oblačno - Najviša dnevna temperatura do 30 stepeni

U Srbiji u utorak sunčano. U Vojvodini će biti oblačnije, a na severu Bačke i Banata biće uslova za lokalne pljuskove sa grmljavinom.

Duvaće slab do umeren zapadni i severozapadni vetar, tokom dana povremeno i pojačan. Jutarnja temperatura od 12 do 16°C, maksimalna dnevna od 22°C na severu Vojvodine do 30°C na jugu Srbije.

U Beogradu u utorak pretežno sunčano. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar, sredinom dana povremeno i pojačan. Jutarnja temperatura 15°C, maksimalna dnevna 25°C.