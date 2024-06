Tužilaštvo će imati veliki problem da podigne optužnicu i da ovaj slučaj dobije svoj epilog, rekao je za PINK, Igor Jurić, predsednik Centra za nestalu i zlostavljanu decu.

Iskazom u Višem javnom tužilaštvu u Zaječaru drugoosumnjičeni za ubistvo devojčice Danke Ilić, šokirao je srpsku javnost, negirajući izvršenje krivičnog dela i izjavio da devojčicu nikada nije video.

Jurić je istakao je da sasvim sigurno da je postupao po savetu advokata koji mu je rekao šta treba da radi. Dodaje da će Tužilaštvo imati veliki problem da podigne optužnicu i da ovaj slučaj dobije svoj epilog.

- Još uvek želim da se nadam da postoji i eventualna šansa, da se možda nekim čudom devojčica vrati kući živa, naravno da su izuzetno male šanse za to, ali imamo pravo bar da se nadamo - rekao je Jurić.

Kako kaže, nema drugih dokaza, samo priznanje bez dodatnih dokaza neće biti dovoljno na sudu da bi se dobio konačni epilog.

- Imali smo i slučaj Jelene Marjanović, i videli smo kako se i to završilo upravo zbog toga što nije bilo dovoljno materijalnih dokaza. Plašim se da takave epilog ne bude i u ovom slučaju - rekao je Jurić.

Ljubiša Božić, specijalista sudske medicine, rekao je da ukoliko Srđan Janković zaista nije bio uključen u čitavu situaciju i svega što se dešavalo oko nestanka male Danke, on je to mogao od prvog trenutka da objasni. Dodaje da nije teško dokazati kada ste u pravu.

- Međutim, to njegovo ćutanje od početka je pokazivalo njegovo shvatanje situacije i krivice. Ovo što se sada desilo sa njegovom izjavom, zapravo dokazuje činjenicu da svako odugovlačenje ide u korist okrivljenog i da će naravno advokat koristiti svoje pravo, vršiti svoju funkciju i pokušati da odbrani svog štićenika - rekao je Božić.

Kako kaže, ovako konstruisana priča sada samo je proba da se sve ono što nije popunjeno dokazima, da se iskoristi.

- Ja mislim da je međutim, slučaj odavno sa "obe noge na zemlji", da se dobro zna šta je bilo i da će sve doći na svoje mesto - rekao je Božić.

Advokat Aleksandar Radivojević, rekao je da je vrlo ozbiljna stvar pred Tužilaštvom, oni će imati veoma velikih problema da podignu optužnicu.

- Kako je on to uradio i pripremio odbranu, on je dobio preko 100 pitanja i vrlo detaljno je odgovarao na sva. Problem je nedostatak materijalnih dokaza. Ono što pobuđuje svaku sumnju na ono šta se zaista dogodilo jeste da nema DNK tragova - rekao je Radivojević.

Kako kaže, potpuno je nemoguće da nema ni jednog DNK traga, jer način na koji je opisano da se desio ceo slučaj, prosto nije moguće da ne bude bar neki trag.

