ZA ONE KOJI NEMAJU NOVCA, MOŽE I BESPLATNO! Svi pričaju o potezu Dragana iz Topole - dođeš, nabereš jagode i nosiš!

Ovogodišnja berba jagoda u većini zasada je u završnoj fazi. I ove sezone proizvođači su imali solidnu zaradu jer su prve jagode na pijacama dostizale cenu i do 800 dinara po kilogramu!

Dragan Jovanović iz sela Zagorica, jedan je od brojnih uzgajivača ovog voća u topolskom kraju koji je među prvima uveo inovacije i "proizvodnji" i u "preradi" jagoda.

- Zadovoljan sam sezonom. Ove godine smo imali oko 5.000 "živića", u plastenicima 2.000 i ostalo na otvorenom, to je otprilike oko 10 ari, taman toliko možemo sami da obradimo bez angažovanja drugih radnika. Jagode su su zasađene na fino usitnjenoj zemlji obogaćenoj sa 70 odsto dobro pregorelog stajnjaka (humusa). Jedino što se dodaje je velika količina vode kroz sistem "kap po kap". Od momenta sadnje do kraja vegetacije, biljke se ne tretiraju apsolutno ni jednim jedinim preparatom. Neka cena po kojoj smo mi uglavnom plasirali je 500 dinara po kilogramu. Na početku berbe cena je bila 800 din za kilogram a završili smo sa cenom od 200 dinara. To je odlično - kaže Dragan.

Ovaj domaćin ističe da jedino kod njega svako može da dođe i da ubere manju količinu jagoda bez obaveze da plati, a sve ono što ostane, njegova supruga Biljana prerađuje na razne načine.

- Uglavnom pravimo džem, slatko, sok...To se spakuje na police i može da se prodaje tokom cele godine. Možda je malo neuobičajeno to što kod nas kupac može da dođe i da sam sebi nabere jagode, a oni koji nemaju novca da plate mogu da uberu po par kilograma za svoju porodicu besplatno - ističe on.

Takav sistem, kako kaže, video je da postoji u Austriji i dopao mu se da ga primeni na svom imanju.

Jovanovići gaje samo jednu sortu "kleri", koja je karakteristična po izraženom mirisu plodova.

- Malo je nižeg prinosa ali je ukusnija i mirisnija od drugih. Trebalo bi da svaka "kućica" da oko 800 grama plodova, realno je da se sa jedne kućice nabere maksimalno 500 grama jagoda i to je sasvim zadovoljavajuće. Tvrdim da ovo svako radno sposoban ko ima vremena i nije lenčuga može da radi i zaradi - naglašava Jovanović.

