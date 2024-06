EVO KOJE STVARI NE SMETE DA UNESETE U GRČKU: Službenik ima pravo da vam ih BACI - Na spisku i nešto što je IZNENADILO sve!

U Grčku je zabranjen unos mesa, mleka i mlečnih proizvoda. To znači da na more u Grčku ne možete nositi viršle, šnicle, šunku, sir, mleko, jogurt, pavlaku...

Takođe nije dozvoljeno nositi kuvana i pržena jela i kvarljive namirnice.

Granični službenik ima pravo da vam ove namirnice oduzme i baci.

Možete poneti do 5 kilograma svežeg voća i povrća, osim krompira, do 2 kg mleka u prahu za bebe ili hrane za bebe ili hrane za posebne potrebe, kao i do 2 kg hrane za kućne ljubimce.

Takođe niko vam neće zameriti ako ponesete pirinač, kečap, gotova jela, makarone, keks, čokoladu, vodu, sokove, sve dok vrednost ovih namirnica ne prelazi 300 EUR po putniku (150 EUR za mlađe od 15 godina).

Sledeća roba može se uvesti u Grčku od strane turista bez prijave carine od strane:

Putnika koji dolaze iz EU:

• 800 cigareta ili 400 cigarilosa ili 200 cigara ili 1kg duvana.

• 10 l žestokog pića, 90 l vina, 110 l piva.

• Nema ograničenja za parfeme.

Putnici koji dolaze avionom iz evropskih zemalja van EU (kao što je Srbija):

• 200 cigareta ili 50 cigara ili 250g duvana.

• 4 litara vina, 16 litara piva, 1 l žestokog pića preko 22%

• 50g parfema i 250ml kolonske vode.

• Poklone u vrednosti od €175 po osobi i €90 ukoliko je osoba mlađa od 15 godina.

• Do 10.000 € u gotovini (ili ekvivalentna količina novca u drugoj valuti). Iznos preko 10.000 € u gotovini morate prijaviti.

Putnici koji dolaze automobilom ili autobusom iz evropskih zemalja van EU (kao što je Srbija):

• 40 cigareta ili 20 cigara ili 50g duvana.

• 1 l žestokog pića preko 22% ili 2 l žestokog pića od 22% ili manje i 2 l vina i 2 l stonog vina.

• 50g parfema i 250ml kolonske vode.

• Do 10.000 € u gotovini (ili ekvivalentna količina novca u drugoj valuti). Iznos preko 10.000 € u gotovini morate prijaviti.

Primedba: Odobrenja za duvan i alkohol ovde navedena nisu dostupna putnicima ispod 18 godina.

Napomena za unos cigareta u Grčku

Dozvoljeni unos cigareta po putniku je najviše 200 cigareta (1 boks) kada je u pitanju viši limit ili 40 cigareta (2 kutije) kada se primenjuje niži limit.

U napomeni na zvaničnom sajtu Evropske Unije na ovom linku takođe piše da Grčka ima pravo (za putnike koji dolaze kopnom ili morem tj. automobilima i autobusima) primeniti niži limit unosa dozvoljenog broja cigareta tj. 40 cigareta (2 kutije).

U praksi se zaista dešava da grčki carinici naprave problem zbog cigareta, najčešće na početku i kraju sezone kada imaju dovoljno vremena da proveravaju unos cigareta i zabranjene hrane - i pozivaju su se upravo na ovaj niži limit, ali u dosta slučajeva takođe nisu ni pitali za cigarete niti pretresali autobuse i automobile.

Imajte na umu da je moguće oduzimanje viška cigareta i naplata kazne!

Zabranjene stavke

Zabranjeno je unositi biljke sa zemljom. Iznošenje antikviteta iz Grčke je zabranjeno bez posebne dozvole Arheološke službe u Atini. Protiv onoga ko ovo bude ignorisao biće pokrenut krivični postupak.

Jedna daska za surfovanje po osobi može biti uvezena/izvezena bez carine, ukoliko je prijavljena u pasošu prilikom dolaska.

Ukidanje bescarinske robe u okviru EU

30-og juna 1999, prodaja bescarinskog alkohola i cigareta na aerodromima i moru je ukinuta u svih 15 zemalja članica EU. Ova pravila se takođe odnose i na 10 novih zemalja članica koje su se priključile EU 1. maja 2004. i na dve države koje su se priključile 1. januara 2007.

Putnici treba da imaju u vidu da se od njih može zahtevati da na carini dokažu da je roba kupljena samo za ličnu upotrebu. Zemlje članice mogu da se pridržavaju priručnika EU koji navodi sledeće količine: 10 l žestokog pića; 20 l jakog vina; 90 l vina; 110 l piva, 800 cigareta; 400 malih cigara i 1 kg duvana.

Povraćaj poreza u Grčkoj (VAT)

Posetioci koji nisu iz zemalja EU mogu da dobiju povraćaj novca grčkog VAT-a (dodatak porezu na promet) koji iznosi 24% za kupovine vrednije od €50.