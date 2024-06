BEZ OVOG APARATA NE KREĆITE U GRČKU! Ako vas na granici zateknu BEZ OVOGA, mogli biste da platite PAPRENU KAZNU

Počinje sezona godišnjih odmora. Mnogi koriste pogodnije cene u predsezoni, ali ako ne znate neka pravila, to bi moglo da vas košta više nego letovanje u avgustu.

Urednik sajta "Polovni automobili" Petar Veličković otkriva za RTS koja je obavezna oprema u automobilu ako putujete u Grčku, ali i kolike su kazne na omiljenim srpskim destinacijama. Savetuje vozače da obrate pažnju na propise.

Omiljena destinacija mnogih Srba je Grčka. Ima raznih novina kada je reč o Grčkoj kako do Soluna, odnosno kako zaobići Solun.

“Počeli su radovi i koliko čujemo informacije iz Grčke ti radovi na obilaznici će trajati četiri godine. Tako da zaista verujem da će biti naporno turistima da u toku turističke sezone prođu taj deo, ali postoje neki alternativni pravci, već se uveliko diskutuje na društvenim mrežama i u raznim specijalističkim emisijama koje su opcije na raspolaganju. Tako da verujem da to neće odvratiti naše turiste”, navodi Veličković.

Koja je obavezna oprema u Grčkoj

Govoreći o tome koja je obavezna oprema ako se putuje u Grčku, odnosno šta moramo da imamo u automobilu, Veličković kaže da je to standardna oprema - rezervni točak, sigurnosni trougao, s tim što je za Grčku obavezan i protivpožarni aparat.

“Ono što bi trebalo da znaju ljudi koji putuju u Grčku preko Bugarske ili Severne Makedonije, i tamo je potreban aparat, s tim što ako se ja ne varam za Severnu Makedoniju mislim da je potreban protivpožarni aparat za ona vozila koja su na plin, odnosno metan”, ističe Veličković.

Objašnjava i koji su to protivpožarni aparati.

“Propisana zakonska obaveza je da se poseduje određena vrsta protivpožarnog aparata u kolima. U Grčkoj je kazna, ukoliko nemate i ukoliko vas zaustavi policija u vidi da nemate 80 evra. A sa druge strane, te aparate vi kod nas možete da nađete onlajn za 2.500 do 3.000 dinara i zašto prosto ne putovati na sigurno, uštedeti novac u startu i ne razmišljati”, poručuje Veličković.

Ograničenje težine prtljaga važi ako se putuje autobusima

Kada je reč o ograničenju težine prtljaga koji se može poneti u Grčku, Veličković kaže da ga je ta informacija najpre zbunila, jer je pomislio da je neka zakonska obaveza, a u stvari je pravilo koje su uvele turističke agencije.

“Ne znam da li su sve agencije u tome učestvovale, znam da je većina. Negde je ovako sa strane gledajući razuman taj zahtev u smislu da se stane malo na put pojavi određenog broja putnika koji krenu na more sa većim brojem kofera. Svaki taj autobus, svako vozilo ima određenu masu, ukoliko se ta masa prekorači, mi dolazimo u situaciju da su te kabine pune, da to vozilo postaje nebezbedno. Dešavale su se situacije u prošlosti da se onda ti koferi i torbe ubacuju u prostor gde su putnici. To je potencijalno jako opasno, toliko teške torbe ne daj bože dođe do nekog sudara, te torbe mogu da povrede putnike”, ističe Veličković.

Ukazuje i da Zakon o bezbednosti saobraćaja predviđa koliko autobus ili neko teretno vozilo može da bude opterećeno i za prevoznike je zaprećena kazna ukoliko to ne poštuju i ona može da ide čak do 2,5 miliona dinara.

“Koliko sam ja pročitao, koliko sam se informisao, postoji mogućnost da ipak putnici koji zaista imaju potrebu da nose taj višak prtljaga o tome se dogovore sa turističkom agencijom uz određenu doplatu”, dodaje Veličković.

Šta treba da znaju vozači električnih vozila ako putuju trajektom

Istakao je i propis koji je donet u Grčkoj za vozače koji putuju na ostrva vozilima na električni pogon.

“Dakle, na struju ili hibridna vozila, mora da bude kapacitet baterije ispod 50 odsto. Isto važi i za vozila koje su na tečni naftni gas, odnosno na metan. Znači vi dođete na trajekt i morate da isplanirate putovanje kada ćete da točite benzin, odnosno gas ili da punite bateriju, tako da ona bude ispod kapaciteta 50 odsto”, dodao je Veličković.

Ono što se ne zna u ovom trenutku, kako kaže, to je kako će Grci primenjivati taj propis i kako će izgledati kontrole svega toga.

“Ali potencijalno to može da napravi neprijatnost turistima i putnicima koji ne mogu da se ukrcaju na trajekt ukoliko im je baterija puna stoprocentno”, navodi Veličković.

Na pitanje koji je razlog tih ograničenja, Veličković kaže da su verovatno to neke bezbednosne procene.

“Zabranjeno je i punjenje takvih vozila na samom trajektu, rizik od zapaljenja, visoke temperature, pretpostavljam da je to u pitanju”, naglašava Veličković.

Drakonske kazne

Govoreći o tome kakve su kazne u Grčkoj, ali i u drugim zemljama koje su omiljene destinacije naših turista, Veličković navodi da su Grci doneli neke zaista stroge kazne.

“Naplaćuju iznos kazne za prolazak kroz crveno svetlo ili nezaustavljanje na znak 'stop' na raskrsnici 700 evra, to je zaista puno. I zato savetujemo ljude da obrate pažnju kada putuju da poštuju saobraćajne propise. Drakonske su kazne za nevezivanje pojasa, 350 evra iznosi kazna, a čak su uveli i tu mogućnost da ukoliko načinite neke ozbiljne prekršaje, recimo nebezbedan prevoz dece, da vam oduzmu tablice i da vam oduzmu dozvolu na 60 dana. I sada zamislite tu neprijatnost, krenete sa porodicom na more i prosto ostanete bez automobila, bez novca i morate za dva meseca ponovo da se vraćate da je taj automobil preuzmete”, ističe Veličković.

Ističe da nema povlastica za turiste i da pravila važe apsolutno za sve.

Pored toga, navodi da ćemo i ove godine morati da plaćamo zelenu kartu za prolazak kroz Severnu Makedoniju.

“To nije do nas, to je do njihove države, da postanu deo te međunarodne organizacije osiguranja. Kad smo kod Severne Makedonije, bitno je da kažemo da oni daju mogućnost vozačima u prekršaju da plate kaznu na licu mesta karticom, imaju terminale. Međutim, ako naiđete na patrolu koja nema taj terminal, vozite noću ili vikendom, njihovo pravilo je šalju vas do prve pošte ili banke da kaznu platite. To može da napravi problem turistima, zato pamet u glavu”, poručio je Veličković.

Kada je reč o Grčkoj, napominje da je njihova saobraćajna policija umrežena sa graničnom policijom.

"Ukoliko neki naš turista vozač dobije kaznu, bolje je da plati u tom nekom predviđenom roku, nego da pokuša da izbegne. Mogu da ga sačekaju problemi na granici, gubljenje vremena. Grčka je članica EU, mnoge zemlje EU kada napravi neki naš vozač prekršaj u toj zemlji uredno pošalju na našu kućnu adresu kaznu u roku od mesec, dva dana i prosto u obavezi smo da platimo. Tako da je svakako preporuka da tu neprijatnost rešimo odmah i da uživamo u odmoru", zaključuje Veličković.

