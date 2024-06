EVO KADA I GDE SE ODRŽAVA TAKMIČENJE: Plazma Sportske igre mladih organizuju treći i četvrti Banca Intesa Regionalni turnir u ŠAHU ZA DECU!

Takmičenja se održavaju u Kragujevcu, Novom Sadu, Nišu i Beogradu.

U okviru Plazma Sportskih igara mladih u periodu od 01. – 09. juna održaće se četiri Regionalna finala Banaca Intesa turnira u šahu za dečake i devojčice uzrast 2009. i 2013. mlađi/đe. koji su do ovih finala došli kroz kvalifikaciona takmičenja u svojim gradovima i klubovima.

Šah je sport, umetnost i nauka. Bavljenje šahom zahteva zdrav stil života, dobru fizičku kondiciju, redovnu sportsku – fizičku aktivnost, što su i osnovne vrednosti koje promovišu Plazma Sportske igre mladih.

Deci igranje šaha pomaže da razviju kreativne, kritičke i reflektirajuće sposobnosti razmišljanja kao i da poboljšaju veštine istraživanja, odlučivanja, koncentracije i kreativnog rešavanja problema.

Regionalno takmičenje u Nišu održaće se u subotu 08.06 u Nišu, OŠ “Dušan Radović “ sa početkom u 11h. Pravo učešća imaju takmičari koji su se plasirali na kvalifikacionim turnirima koji su odigrani u Lebanu, Zaječaru, Surdulici, Nišu, Vranju, Boru, Vlasotincu i Sokobanji.

Regionalno takmičenje u Beogradu održaće se u nedelju 09.06 u prostorijama ŠK Vidikovac sa početkom u 11h.

Pravo učešća na Banca Intesa Turniru u šahu imaju takmičari koji su se plasirali na kvalifikacionim turnirima koji su odigrani u Požarevcu, Novom Beogradu, Zvezdari,Vračaru I klubovima ŠK Vidikovac I Trofej Vidikovca.

Banca Intesa Turniri u šahu su organizovani u četiri grupe (starije devojčice, mladje devojčice, stariji dečaci, mladji dečaci) po švajcarskom sistemu, 5 kola, kompjutersko parovanje uz tempo igre na 10 minuta + 5 sekundi bonifikacije.

Sportske igre mladih kroz 27 godina aktivnosti obogatile su živote mnogih generacija, a od osnivanja 1996 do sada na Igrama je učestvovalo više od 2,7 milona dece i mladih. Iako su ovo amaterska takmičenja za decu i mlade (od 6 do 16 godina) organizuju se na profesionalnom nivou u 10 sportskih disciplina (fudbal, košarka, odbojka, odbojka na pesku, „Između dve vatre“, trka na 60 metara, tenis, rukomet, šah i stoni tenis). U fokusu igara je promocija sporta, zdravog načina života i fair-playa koje se usvajaju bavljenjem sportom i udaljavajući se od svih negativnih faktora kojima su mladi okruženi danas. Svako ima priliku da učestvuje bez obzira na to da li se aktivno bavi sportom, i potpuno besplatno.

Sportske igre mladihpodržavaju brojne svetske institucije, od kojih izdvajamo: MOК, UEFA, FIDE, FIBA i Evropska komisija.