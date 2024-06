KAKO MLADENCI DELE NOVAC NAKON VENČANJA? Komentar izazvao HAOS na društvenim mrežama - ako ovo radite bolje se razvedite

U jednoj studentskoj grupi na drštvenoj mreži Fejsbuk pokrenula se polemika oko toga da li mladi bračni parovi dele novac nakon venčanja i na koji način.

Kod većine bračnih parova finansije su zajedničke, međutim, sudeći po reakcijama bilo je i onih koji smatraju da svako treba imati svoj "novčanik".

- Kako deliti novac nakon vencanja? - glasila je objava koja je pokrenula lavinu komentara:

- Da li i moj novac i budućeg supruga ide na jednu gomilu, ili svako plaća za svoje troškove? Do sad smo delili kiriju, hranu, račune na pola, a u braku mi je bezveze zapisivanje troškova, ko je u prodavnici dao 5.000 za hranu taj dan, a drugi 2.000. Inače, dok sam bila bez posla on je plaćao celokupnu kiriju i račune - napisala je autorka objave:

- Kako glupo pitanje. Ja u braku sve delim sa mužem plaćamo čijom karticom stignemo i raspoređujemo zajedno - dodala je druga.

Nekima je ta podela neshvatljiva.

- Meni samo nije jasno zašto bi se delilo na pola sve? Super ako vama tako funkcioniše, al eto i sama si u nedoumici da l i u braku tako treba. Pa danas sutra će da zapiše koliko je detetu dao, dobro zalogaje ne broji. Svašta Bože - glasi jedan od komentara, dok u drugom stoji:

Tačno, ovo je vrhunac ludila. Zamišljam samo situaciju da žena ili muž zapisuje koliko je ko dao.

Neki članovi grupe su naglasili i da u braku nema moje tvoje jer ukoliko postoji to nije brak.

- Ne znam koja je razlika između braka i toga da imaš cimera ako će sve da se deli na pola - navodi se u jednom komentaru, dok je druga devojka napisala kako je izgledao njen život sa dečkom:

- Ja sam bila sa dečkom pet godina i to je izgledalo ovako: Stan - podelimo; hrana - kako stignemo, išli smo u veliku kupovinu jednom nedeljno tako da je to uvek ispalo nekako da jedne nedelje on plati jedne ja. Ako nešto zafali onaj koji se seti ode pa kupi. Zajednički izlasci - kako se dogovorimo, nekad on, nekad ja, obično ako izađemo na više mesta u jednoj večeri onda se rotiramo, ali opet je to nekako bilo jednako. Ostale potrepštine za kuću - zajedno. Nikad nismo imali zajedničku gomilu, njegova plata na njegovoj kartici, moja na mojoj i to je tako funkcionisalo. Na početku meseca sednemo vidimo kakvi su nam troškovi, izračunamo platimo šta treba da se plati i posle sa parama svako radi šta hoće. Meni je ovo bilo idealno, a vi sebi napravite sistem, ne funkcionisu svi isto i nema nikakvih pravila, radite kako vam se sviđa - napisala je ona.

Međutim, bilo je i drugačijih iskustva.

- Nisam imala venčanje. Ja plaćam kredit, na njemu su struja i rezije. Meni kad zafali za kredit on doplaćuje. Po prodavnicama za kuću i za dete kupujem kao da on ne postoji, dakle ne gledam ni račune i ne razmišljam o tome. Ako nešto još treba, a ja utanjim s lovom, onda mora on. Kažem mu šta da kupi, i to je to - napisala je jedna devojka, a druga ih posavetovala:

- Bolje se vi razvedite odmah, ovo je unapred osuđeno na propast.

Neki smatraju i da je brak samo parče papira te i da je sve stvar dogovora.

- Ako ste već u vezi i živite zajedno, verovatno već imate neki dogovor i način na koji stvari funkcionišu za vas. Sve je individualno, nećeš naći odgovor od drugih na to.

