LJILJANA NAKON OLUJE SA MUNJAMA U DVORIŠTU ZATEKLA MISTERIOZNU POJAVU! Evo šta je zatekla, a šta kaže poznati meteorolog

Neobična pojava u požeškom selu Zdravčići iznenadila je domaćicu Ljiljanu Kostić, kada se posle nevremena praćenog munjama dogodila promena u njenom dvorištu, a reč je o mističnom krugu u travi.

- Sumnjam, jedne prilike sam sedela ovde, pijem kafu kao i sad, i grmi. I samo odjednom sijaju svetlice (munje) ovako. Međutim, odjednom se videla i to jaka svetlica tu, a baš naspram kruga - priča Liljana koja kaže da, od kako se pojavio misteriozni krug, ne nestaje.

- Ja što se tiče kruga uopšte ne ulazim u njega, mada mi neko kaže što ne uđeš taj krug, možda leči. Ja jedino tu pređem, moram da pređem kad pređem sa kosačicom. Da pređem tamo, ovamo, da bi se pokosila inače, da bih isprobala da li je lekovito ili ne. To nisam još uvek - kaže i dodaje da bi htela da joj neko objasni o čemu se radi.

Kaže i da su u misterioznom krugu pravilnog oblika počele da rastu gljive, a ona još uvek nije otkrila ni vrstu.

- Sve to povezujem sa tom svetlicom, nema tu šta. Jer se ta svetlica lepo sa neba spustila i to jaka svetlica, baš, baš, baš tu. Ovaj deo, to su sve bile pečurke, evo sad još ovde, evo, tek se malo javljaju. To je bila sve sama pečurka, evo, ceo taj krug - kaže Ljiljana i navodi da bi volela da otkrije o čemu je reč.



Objašnjenje je dao meteorolog Nedeljko Todorović.

- Grom kao pojava ima munju u svetlosni deo i grmljavinu kao zvučni deo. E sad ti snopovi naelektrisanih čestica se kreću duž linija magnetnog polja. Udari ta munja, koja ima nekoliko miliona stepeni. Videli ste možda i na snimcima kad grom udari u bilo koji objekat, u zemlju, udara i u zemlju, i u kuću, i u drvu, postoje usamljeno drvo i tako dalje. Znači, u tim udara u one objekte ili delove terena koji ili su istureni, ili imaju više metala, da ne kažem, gvožđa u svojoj strukturi, u zemljištu, kamen, pogotovo stene - kaže on i dodaje:

- Usamljeno drvo, zato što ono remeti konfiguraciju magnetnog električnog polja. Isto kao i usamljeni čovek u livadi pre, kako bih rekao, potencijalno je veća meta ako stoji nego ako legne, na primer, ili negde se skloni. Znači, svi objekti koji štrče u prirodi su sa većom vratnoćom udara munje, a munja se kreće duž linije magnetnog polja koja nije fiksirana, ona je malo šeta, znači, stano radi to magnetno polje, ima svoji poremećaj, tamo, da ne kažem, sticajem okolnosti gde naleti na povoljne uslove. Kao recimo to dvorište. Tako, znači, tu nije bilo nikakvo uzvišenje, bila kuća i tako dalje, ali ta munja, naišla je ta linija, podesila se linija magnetnog polja tako da je u njeno dvorište bila uperena i onda je elektrisanje koje dolazi iz jonosfere bilo usmereno na taj deo. E sada, ova konkretna posledica, ja nisam radio tu neku fizičko-hemijsku analizu, priznajem da ne znam te detalje, ali pošto je veoma visoka temperatura, to su milioni stepeni, ona izmeni hemijski sastav, pod visokom temperatura odigravaju se hemijske reakcije. Tako i ovde, znači, kad udari čestice koje imaju i termalnu visoku temperaturu, one pospešuju hemijske reakcije bilo u šta udare, pa tako je verovatno bilo i ovde - pojasnio je Todorović.

