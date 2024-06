OVA OSOBA GA JE POSLEDNJA VIDELA: Potraga za farmaceutom Milanom na Suvoj planini i dalje traje!

Porodica apelovala na sve ljude koji mogu, da im pomognu da Milana što pre pronađu. U momentu nestanka na sebi je imao teget pantalone, belu košulju i braon cipele, a visok je 185 centimetara.

Policajci, vatrogasci, pripadnici Gorske službe spašavanja, porodica, rodbina i prijatelji i dalje tragaju Milanom Đorđevićem (41) koji je u ponedeljak popodne nestao na obroncima Suve planine, kod izletišta Bojanine vode. U pomoć su pozvani i šumari koji odlično poznaju taj deo terena i staze koje vode do planinskih vrhova i do sela u podnožju planine.

Za mladim farmaceutom traga se i iz vazduha, najsavremenijim dronom koji je prijateljima nestalog muškarca ustupio Mašinski fakultet u Nišu.

Milan je u ponedeljak posle posla automobilom „škoda“ otišao do izletišta i parkirao vozilo na parkingu pored zatvorenog planinarskog doma. Jedan od meštanina sela Studena koji je kosio livadu, potvrdio je da ga je video oko 18.30 časova i od tada mu se gubi svaki trag.

Porodica i prijatelji mladog farmaceuta veruju da je došao do Bojaninih voda da bi prošetao planinom, jer voli prirodu i planinarenje, ali ih brine to što je otišao sam i ostavio i privatni i službeni telefon u automobilu. Brine ih i to što je otišao na planinu bez adekvatne opreme za planinarenje, u „običnim“ cipelama sa kojima je lako mogao da se oklizne, padne i povredi, a da ne može da pozove u pomoć jer nije poneo telefone.

Milanov otac Siniša rekao je za Telegraf da se njegov sin prethodnog dana sa posla javio oko 12 časova svojoj supruzi, sa kojom ima dva mala deteta, i popričao sa njom najnormalnije o svakodnevnim stvarima. Bio je, dodao je, srećan zbog detetovog uspeha prethodnog dana na takmičenju iz matematike.

„Popodne me je snaha pozvala i pitala da li znam gde je Milan. Uporno je pokušavala da ga pozove, telefon mu je zvonio ali se nije javljao. Krenuli smo da ga zovemo svi redom, i ja i supruga, drugovi, međutim uzalud. Pošto voli da planinari odlučili smo da ga tražimo na izletištima oko Niša gde bi mogao da bude. Njegovi drugovi su jednim kolima otišli na Kamenički vis i do Nišave, a onda su videli da Milanov sat pokazuje da je 17 ili 19 kilometara udaljen od grada, a toliko su Bojanine vode udaljene od Niša. Stariji sin i Milanovi drugovi došli su do Bojanih voda i tu pronašli njegova kola, ali zaključana, a njega nije bilo“, kazao je Siniša.

Prema njegovim rečima, Milan nije imao nikakvih problema u braku ili na poslu, čak naprotiv bio je srećan jer je prethodnog dana njegov sin koji je sada završava prvi razred osnovne škole osvojio treće mesto na takmičenju iz matematike u Beogradu.

Forenzičari Policijske uprave u Nišu juče su, u prisustvu porodice otvorili „škodu“ i uzeli tragove, ne bi li došli do odgovora na pitanje šta se dogodilo sa nestalim čovekom.

Porodica apelovala na sve ljude koji mogu, da im pomognu da Milana što pre pronađu. U momentu nestanka na sebi je imao teget pantalone, belu košulju i braon cipele, a visok je 185 centimetara.

Autor: Iva Besarabić