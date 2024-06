Otvorena izložba 'Digitalni muzej železnice', sve informacije preko aplikacije

Građani od danas mogu da skinu aplikaciju "Digitalni muzej železnice" i da na mapi vide lokacije gde se u Srbiji nalaze parne lokomotive iz fonda Železničkog muzeja, kao i da dobiju sve informacije o njima i o drugim eksponatima tog muzeja, baš kao da su na licu mesta.

Direktor Železničkog muzeja Strahinja Vuković rekao je da aplikacija "Digitalni muzej železnice" može da se skine preko Google Play-a, kao i da je njen cilj da putem digitalizacije jednog dela muzejskog fonda muzeja Železnice približi istorijat nastanka i razvoj železnice svim građanima Srbije, sa akcentom na mlađe generacije.

"Ovakav, modern digitalni pristup muzeologiji je neophodan kako bi uspeli da ovu izložbu prilagodimo savremenom dobu u kome živimo. Širom Evrope i sveta se već uvek organizuju specijalizovani skupovi, seminari na kojima se prezentuju neke konkretne mogućnosti koje nove tehnologije pružaju muzejima, jer za jednu kulturnu ustanovu to zapravo znači privlačenje novih posetilaca, privlačenje sajber posetilaca i širenje imidža muzeja", rekao je on.

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić kazao je na svečanosti povodom otvaranja digitalne izložbe u Železničkom muzeju da su muzeju važni, jer oni ne predstavljaju samo eksponate, već nas podsećaju kako je izgledala prošlost.

On je naglasio da razvoj srpske železnice nije uvek pratio i razvoj srpske države, ali je pratio pokušaje naše države da uhvati korak sa Evropom i svetom, odnosno da železnica predstavljala najvažniji faktor razvoja Srbije.

"U 19. veku železnica je bila ono što je danas letu svemiru. To je bilo tehnološko dostignuće i sve moderne države koje su želele, koje su pretendovale da budu moderne su gradile železnicu. I zato je izgradnja naše železnice 1884, šest godina posle dobijanja nezavisnosti, značilo da se Srbija povezuje sa Evropom i da Srbija postaje moderna evropska država", rekao je Vesić.

On je naglasio da zbog toga, izgradnja železnice nije samo istorija, već je to za nas dokaz kako se naša zemlja razvijala.

"Železnica za naš narod nije samo način prevoza već je ona stecište uspomena: odlazaka na more, u vojsku, u udaljeni grad na studije, eksurzije, koncerte, posete deci i rodbini... Zato ovaj muzej nije samo muzej istorije železnice, već i muzej našeg sećanja o tome kako smo rasli i kako smo uživali u životu", rekao je Vesić.

Prema rečima ministra, posle decenija stagnacije železničkog saobraćaja, železnica u Srbiji ponovo zauzima ono mesto koje je zasluženo ističući da naša zemlja trenutno gradi najveći broj kilometara brze pruge u Evropi.

Vesić je naveo i da mi do kraja godine puštamo u saobraćaj deonicu od Novog Sada do Subotice, pa će se iz Beograda do Subotice putovati za neverovatnih sat i 10 minuta.

"Tehnološki razvoj koji smo postigli razvojem železnice, izdigao nas je od svih zemalja u ovom delu Evrope i postavio na mesto koje nam je oduvek pripadalo", rekao je on.

Ministar je naglasio i da je ovom digitalnom postavkom, Železnički muzej je povezao istoriju sa pametnim mobilnim uređajima i novim iskustvima u uživanju saznanja o istoriji koje pružaju nove tehnologije.

"Ideja je bila da kroz ovu izložbu zainteresujemo nove generacije, a posebno učenike osnovnih i srednjih škola, da posete železnički muzej i upoznaju se sa sektorom železnice u Srbiji. Mi se obraćamo novim generacijama digitalnim jezikom koji oni najbolje razumeju i pokušavamo da ih zainteresujemo za ono što je istorija železnice", rekao je Vesić.

On je dodao i da ako se posle ove izložbe makar jedan dečak ili devojčica zainteresuje da postanu mašinovođe, inženjeri, budući projektanti železnice, misija je uspela.

"Naša ideja u budućnosti je izgradnja nove zgrade muzeja železnice i to je nešto na čemu ćemo raditi. Ta zgrada će biti multimedijalna i pružaće sve mogućnosti onima koji budu dolazili, da provedu čitav dan tamo.To će biti pravi primer jednog modernog muzeja", rekao je Vesić.

Ministar je zahvalio Telekomu Srbije i kompaniji Utiber, koji su pomogli da se postavi ova digitalna postavka i dodao da Utiber radi veoma vredno i pomaže na izgradnji brze pruge, jer su deo tog projekta.

Izvršni direktor za strategiju i digital Telekoma Srbije Natali Delić rekla je da je ta kompanija izuzetno ponosna što je deo projekta digitalnih železnica, odnosno digitalnog muzeja.

"Mislim da je ovo pravi projekat i primer kako se prošlost i budućnost prožimaju i kako mi kroz digitalne tehnologije donosimo jako bogatu istoriju srpskih železnica i prikazujemo je, odnosno pravimo od nje da bude mnogo razumljivija i pristupačnija pre svega mladim generacijama kroz neke nove trendove koje podrazumevaju proširenu realnost", rekla je ona.

Autor: Snežana Milovanov