KOLIKO JE CRVENI METEOALARM STVARNO OPASAN? Poznati meteorolog otklonio VELIKU DILEMU - ovo morate znati o nepogodama u Srbiji

Meteorolog iz Instituta za Meteorologiju i Hidrologiju Nedeljko Todorović izjavio je danas da su vremenske nepogode sa obilnim padavinama i olujama uobičajene za klimu u Srbiji i da je ključno prilagoditi se tim izazovima.

Todorović je u izjavi za medije objasnio da najviše padavina u maju i junu, a da između pljuskova, bude nekoliko dana sa natprosečnom temperaturom.

Podaci iz prošlosti, kada se uzmu one maksimalne količine i statistički analiziraju, pokazuju da nema suštinskih promena - nepogoda je bilo i pre 50, 100 godina. Takva je naša klima, ponekad temperature budu malo više, a ponekad niže, ali to su mala odstupanja i ne mogu se nazvati suštinskim promenama

Dodaje i da u Srbiji godišnje između 10 i 15 ljudi strada od groma.

Todorović je objasnio da treba izbegavat poljoprivredne radove, planinarenje ili ribolov na otvorenom:

Kada se čuje prognoza i najavi grmljavina, ne treba obavljati poljoprivredne radove, planinarenje ili ribolov na otvorenom. Može se ići, ali treba pratiti udaljenost od udara groma i na vreme se skloniti. Svake godine u Srbiji između 10 i 15 ljudi strada zbog svoje nesmotrenosti i neozbiljnosti. To je pitanje lične odgovornosti

Dodaje da su usamljeni objekti poput koliba, kuća, planina ili pojedinačnih drveća najopasniji i da bi ljudi kada su napolju, trebalo da se sklone tamo gde je gušća šuma, ali nikako ispod pojedinačnog drveta.

Na snazi crveni meteoalarm

Todorović kaže i da kada je na snazi crveni meteoalarm, to se odnosi na količinu padavina - letnje padavine su kratkotrajne, najčešće traju do pola sata, ali mogu doneti i značajnu količinu padavina, čak i do dvomesečne količine, mada ne u svim mestima.

Kada su ekstremne vremenske prilike, visoke temperature i vlažnost, kao što je bilo u nedelju, prisutne u većem broju dana, takva događanja se dešavaju u toku godine sveukupno 20 ili 30 dana, što znači da od tih 300 dana, ljudi imaju tegobe, ali ne od vremenskih prilika, nego od sunca i naelektrisanja.

Istakao je i da ćelijske oluje postoje već 50 godina i da to što se o njima toliko piše više plašenje naroda.

- Treba informaciju dozirati, jer se to ne dešava u celoj Srbiji - zaključio je Todorović.

Autor: Snežana Milovanov