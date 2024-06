'PLAKALA JE. TAJ RAZGOVOR ME JE UZDRMAO, IAKO SAM PSIHIJATAR' Slavica Đukić Dejanović o susretu sa pretučenom nastavnicom

Ministarka prosvete Slavica Đukić Dejanović izjavila je danas, povodom slučaja u kom je roditelj učenika fizički napao nastavnicu u beogradskoj osnovnoj školi, da Ministarstvo pravde radi na izmenama i dopunama krivičnog zakonika, kako bi sankcije za nasilje bile strože.

Ona je rekla da je razgovarala sa napadnutom nastavnicom i da ju je taj razgovor prilično uzdrmao i uznemirio.

Đukić Dejanović je rekla da je, prema informacijama kojima raspolaže, jedna učiteljica juče povređena kada je htela da majci jednog od učenika objasni o čemu se radilo u ocenjivanju njenog deteta, a da se to završilo fizičkim i psihičkim napadom na učiteljicu.

- To je jedna poruka koja zaista pomalo deprimira sve nas koji učestvujemo u naporima da se atmosfera u školama promeni - navela je ministarka prosvete.

Istakla je da Ministarstvo pravde radi na promeni zakona, a promena podrazumeva da će slučajevi napada na osobu zaposlenu u obrazovnom sistemu i bilo kakvih ataka na njih biti tretirani kao napadi na advokate, što znači da će sankcije izmenama i dopunama ovog zakona biti neuporedivo drugačije, jače nego što su bile do sada.

Najstrože osuditi takav postupak roditelja

Đukić Dejanović je dodala da je pojedinačnih incidentnih situacija uvek bilo, ali da trenutno oseća potrebu da najstrože osudi ovakav postupak roditelja koji je fizički napao učiteljicu.

- Mislim da najveći broj građana Srbije zaista oseća prosto jedan psihološki otpor na roditelje koji traže da se poslednjeg dana, na pritisak, analizira uspeh deteta, koji treba da se popravlja. Znate, uspeh deteta treba da se popravlja ako nije zadovoljavajući tokom čitave godine, a ne u poslednjim nedeljama školske godine - istakla je ministarka prosvete za TV Prva.

Uzdrmao me i uznemirio razgovor sa nastavnicomDodala je da je kontaktirala povređenu nastavnicu.

- Mi smo imale razgovor koji je mene prilično uzdrmao i uznemirio, iako sam po profesiji to što jesam, bazično, lekar, psihijatar. Znate, plakala je zbog toga što se preispituje šta je ona to trebalo da uradi da ne dođe do incidenta i mislim da je psihički bol koji ona još uvek oseća apsolutno nadmašio onaj fizički koji je doživela - kazala je Đukić Dejanović.

Kako je dodala, škola je reagovala u skladu sa uputima koje je Ministarstvo dalo za takve neželjene okolnosti.

Podsetimo, kako je "Blic" pisao nastavnica biologije u OŠ "Jovan Dučić" napadnuta je danas fizički i verbalno, prilikom čega je zadobila više povreda, između ostalog i kontuziju grudnog koša.

Uhapšena majka koja je pretukla nastavnicu

Po nalogu javnog tužioca Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu policijski službenici PS Novi Beogradu su doneli rešenje o zadržavanju okrivljene A. R. (32) zbog krivičnog dela zlostavljanje i mučenje i krivičnog dela ugrožavanje sigurnosti.

Uhapšenoj se krivičnom prijavom stavlja na teret da je dana 13.06.2024. godine, u osnovnoj školi na Novom Beogradu, nezadovoljna zaključenom ocenom njenog sina, uputila oštećenoj – nastavnici pretnje po život i telo, vređala je, počupala za kosu i zadala joj više udaraca u predelu tela nanevši oštećenoj lake telesne povrede.

"Došla je na otvorena vrata"

Kako je "Blic" pisao, do napada je došlo u četvrtak, u popodnevnim satima, a nastavnica je kolima hitne pomoći prevezena u bolnicu.

- Majka je došla na otvorena vrata i pitala nastavnicu biologije zašto je njenom sinu zaključena dvojka, a ima prosek za trojku. Pritom, nije znala da se sabira i ocena iz prvog polugodišta - priča za “Blic” učiteljica u OŠ “Jovan Dučić” koja je u pratnji povređene koleginice otišla u bolnicu.

Škola u kojoj se dogodilo nasilje

Kaže da je nastavnica biologije da bi rešila nesuglasice pozvala majku u kabinet. Ali, umesto rešenja, došlo je do užasnog nasilja.

- Govorila joj je užasne stvari "Ne znaš ti kučko ko sam ja, je*aću ti mater - kaže učiteljica za “Blic”.

Onda je zapretila da će da ide kod direktorke što je nastavnica biologije podržala. Međutim, iznenada se vratila. Sa vrata je, kaže počupala za kosu, oborila na pod i lupala glavom o pod.

"Pobiću ti porodicu"

- Nećeš nigde više raditi, nećeš raditi u ovoj školi, zapamtićeš me, ne znaš ti ko sam ja. Pobiću ti porodicu - vikala je.

Pošto je bio odmor, pozive u pomoć napadnute nastavnice niko nije čuo, pa je besna majka nastavila da se iživljava i govori: ”Niko te ne čuje, ubiću te”.

Tek tada je nastavnica uspela da se otrgne, jurila je do policajca, ali on nije bio tu.

Zaposleni su zatim pozvali policiju koja je došla i uzela izjavu.

- Majka koja je napala nastavnicu je pred policijom priznala da je završila kurs borilačkih veština - kaže naša sagovornica.

Sve spremno za malu maturuMinistarka je podsetila da se polaganje male mature pomera za jedan dan, zbog Kurban bajrama.

- Testovi su sastavljeni, spremni, upakovani tako kako će biti dostavljani školama 18, 19. i 20. juna - navela je Đukić Dejanović.

U ta tri dana će se polagati ispit, kazala je ministarka i dodala da će preliminarni rezultati biti istaknuti na portalu i u školama 22. juna, a 25. juna će biti i konačni rezultati.

- Već 2. jula ćemo imati spiskove učenika u željenim, nadam se, srednjim školama za najveći broj učenika", kazala je Đukić Dejanović.

Autor: Marija Radić