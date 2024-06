Zakon ne zabranjuje prodaju elektronskih cigareta deci: Umesto duvana u njima su izuzetno štetne hemikalije

Koriste se u školama, na fakultetima, u institucijama, a sve češće i u autobusima.

Takozvane elektronske cigarete se prodaju u tržnim centrima, na kioscima, a često ih nude i u velikim trgovinskim objektima. Umesto industrijski prerađenog duvana, sadrže hemikalije. Stručnjaci tvrde da su izuzetno štetne. Ipak, nema zakona koji zabranjuje da ih koriste mlađi od 18 godina.

Sve češće i u javnom prevozu viđamo tinejdžere sa elektronskom cigaretom. Nedavno je učenik šestog razreda bio agresivan prema nastavnici, koja je htela da ga udalji sa časa zbog elektronske cigarete, piše Javni servis.

Omladina pažljivo bira ukus elektronske cigarete. A ponuda je velika i šarenolika. Za 10 minuta, kod jednog izloga zastalo je nekoliko mladih. Upotreba cigareta zabranjena je u tržnim centrima. Stroga zabrana za elektronske ne postoji.

- Postoje posebno određena mesta za to, a ta mesta su označena, otvoreni balkoni, neki lokali, formirane nadstrešnice koje imamo. Korišćenje elektronskih cigareta u hodnicima se retko dešava, ali kada se i desi, naše obezbeđenje zamoli da je to bolje i bezbednije da se radi na mestima koje smo naveli - ističe Aleksandra Grbić, PR tržnog centra "Ušće".

Još ne postoji propis koji zabranjuje upotrebu elektronskih cigareta u zatvorenom, jer ih nijedan zakon ne prepoznaje kao cigarete. Jedino je dopunjen Zakon o oglašavanju, gde se sve odredbe o reklamiranju cigareta, odnose i na elektronske.

- I u apoteci sam videla da se koriste. Čuvar apoteke, onaj koji je tamo da vodi računa da toga ne bude, pa vi kada reagujete oni to neozbiljno shvataju. One ne podležu našim zakonima i daju sebi slobodu i tako su promovisane, da mogu da se puše bilo gde, da to nisu cigarete, a imate i svuda da ih kupite - naglašava dr Ika Pešić, specijalista za odvikavanje od pušenja.

Šta je opasno u elektronskim cigaretama?

- Ti vejpovi sada imaju i do 10 hiljada udaha. To mladi mogu da udahnu i za dve večeri druženja. A ta tečnost, kad se zagreva, ona dodatno pravi toksikante i opasnosti za pluća i krvne sudove - napominje dr Pršić.

Iako je prošle godine bilo govora o tome da će se upotreba elektronskih cigareta zabraniti u zonama ugostiteljskih objekata za nepušače, to se još nije desilo.

- Većina gostiju koristi cigarete, ali nisu upoznati sa tim da je u zatvorenom prostoru dozvoljena upotreba elektronskih cigareta. Dođu i pitaju i baš se iznenade kada čuju da je dozvoljena upotreba unutra - navodi Maša Čeliković.

Gotovo svuda u Evropi elektronske cigarete prodaju se i maloletnicima, iako će vam svaki prodavac reći da to ne radi.

Pre četiri godine, država Njujork i savezna vlada usvojile su zakon kojim se zabranjuje prodaja aromatizovanih nikotinskih proizvoda, kako bi se suzbila zavisnost kod mladih.

Kod nas su pripremljene izmene Zakona o duvanu, koji bi regulisao upotrebu elektronskih cigareta, kažu upućeni, ali ostalo je samo da se izmene usvoje u Skupštini. Kada će to biti – ne zna se. Dotle, elektronske cigarete su u slobodnoj prodaji i teško ćete se izboriti sa onima koji vas njima ugrožavaju.

Autor: Aleksandra Aras