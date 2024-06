Akcija širom Srbije! SUTRA BESPLATNI PREGLEDI ZA DECU I ODRASLE: Ne morate da zakazujete, a ne treba ni knjižica

U više od 200 zdravstvenih ustanova u Srbiji sutra se od 8 do 17 časova održavaju besplatni preventivni pregledi, bez zakazivanja i za koje nije neophodna knjižica.

Akciju sprovodi Ministarstvo zdravlja u cilju rane dijagnostike i promocije prevencije kao najefikasnijeg načina brige o zdravlju.

I ovoga puta akcenat je dat deci, za koju su organizovani preventivni sistematski pregledi u dečijim bolnicama i drugim zdravstvenim ustanovama.

Osim sistematskog pregleda, deci će se u pojedinim ustanovama raditi i pregledi kod:

ORL specijaliste

dermatovenerologa

nutricioniste

logopeda

fizijatra

stomatologa

oftalmologije

Sa druge strane, stariji građani moći će besplatno da obave sledeće preglede:

dermatološki pregled mladeža

urade tumor markere CEA (CEA), CA19-9 (CA19-9) i AFP (Alpha Fetoprotein)

da izmere krvni pritisak

urade ultrazvučni pregled abdomena

provere nivo šećera u krvi

urade kompletnu krvnu sliku u laboratorijama.

Lista zdravstvenih ustanova koje učestvuju u akciji, sa detaljnom vrstom pregleda koji će biti obavljani u svakoj ustanovi istaknuta je na zvaničnoj stranici Ministarstva zdravlja.

Ministarstvo zdravlja i ovim putem poziva građane da učestvuju u nedeljnoj akciji, obave preventivne preglede i time pozitivno utiču na svoje zdravlje.

- Posebno pozivamo roditelje dece predškolskog i školskog uzrasta, da iskoriste priliku i na brz i efikasan način provere zdravlje svoje dece - navodi se u saopštenju Ministarstva zdravlja.

Koliko su preventivni pregledi značajni, pokazali su već organizovani tokom dva vikenda u maju mesecu - 19. i 26. maja, a tokom kojih su građanima, koji nisu imali nikakve tegobe otkrivena ozbiljna stanja i bolesti. Od "bombe" u stomaku, odnosno aneurizme trbušne aorte, preko astme, hronične opstruktivne bolesti pluća, do tumorskih promena sa metastazama...

Ministar zdravlja Zlatibor Lončar je dan nakon pregleda 26. maja, izjavio da je rezultat pregleda takav da imamo razloga da budemo veoma zabrinuti.

- Još nemamo sve rezultate, ali ono što danas možemo da kažemo je da 2.400 pacijenata od preko 31.000 pregledanih će morati da nastavi dalju dijagnostiku i lečenje - izjavio je ministar Zlatibor Lončar.

Ono što je dobro, rekao je da su zdravstveni problemi uhvaćeni u fazi kada može da im se pomogne i kada će biti izlečeni, čime je i postignut cilj preventivnih pregleda.

Otkivene su tumorske promene na plućima. Zabaležen je i slučaj žene u KBC "Zemun" kojoj je, kako je izjavio direktor KBC Zemun Dragoš Stojanović otkrivena tumorska promena na plućima sa metastazama. Žena, koja nije imala nikakve tegobe, odmah je upućena na dalju dijagnostiku.

Vikedn pre, prilikom pregleda stomaka u KBC "Bežanijska kosa", Beograđaninu, Dragoljubu Trifunoviću je otkrivena anuerizma trbušne aorte. Odatle je odmah upućen u Urgentni centar Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.

Kako je on ispričao on nije nije imamo nikakve bolove niti bilo koji simptom koji bi ukazao da on ima takozvanu bombu u stomaku, a zahvalio se Bogu što je poslušao ženu i ćerku da krene sa njima na preventivne preglede.

Nađeno 6 melanoma za 4 sata

Građanima će se ovog vikenda raditi pregled mladeža, a koliko je to od značaja, pokazuje podatak da je samo u Domu zdravlja u Temerinu, tokom preventivnih pregleda 7. i 8. juna, koje je organizovalo Udruženje dermatovenerologa pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja, za samo 4 sata nađeno 6 melanoma, a za dva dana 11.

Profesorka Danica Tiodorović, predsednik Udruženja dermatovenerologa Srbije, rekla je tada za "Blic" da do sada nisu imali ovakvo visoku incidencu melanoma.

"Obična" krnva slika mnogo govori o zdravlju

I ovog vikenda građani će moći da urade i kompletnu krvnu sliku, koja, takođe, može mnogo da otkrije o našem zdravlju.

Rukovodilac poliklinike u UKCS prim. dr Snežana Polovina rekla je ranije da ultrazvuk abdomena može da pokaže poremećaje na organima koji se nalaze u trbušnoj šupljini, dok krvna slika može da pokaže da li je pacijent malokrvan ili ima suviše veliki ili mali broj krvnih zrnaca.

- Ultrazvuk abdomena može da nam pokaže poremećaj na bilo kom od organa koji se nalaze u trbušnoj šupljini: žučna kesa, žučni vodovi, jetra, pankreas, slezina, pa čak i neke tumorske promene bubrega, nadbubrežnih žlezda... Ima dosta toga što možemo da saznamo iz ultrazvučnog pregleda. Iz obične krvne slike možemo da saznamo da li je neko malokrvan, da li ima suviše mali ili suviše veliki broj belih krvnih zrnaca ili nekih od podvrsta belih krvnih zrnaca, sklonost ka krvarenju... Od obične krvne slike mi možemo da saznamo da li pacijent ima neko oboljenje koje je sistemskog karaktera i koje može pravovremeno da se dijagnostikuje -objasnila je dr Polovina.

