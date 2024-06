RODITELJI OPREZ: Bizaran trend se širi na Tiktoku - Deca pomoću filetera preuzimaju lik žrtve masakra u Ribnikaru i tako se snimaju!

Pojedina deca na Tiktoku koriste jezive filtere kojima preuzimaju na sebe lik žrtava prošlogodišnjeg majskog masakra u OŠ "Vladislav Ribnikar", prave selfije ili se snimaju!

Redakcija Kurira poseduje snimke i fotografije načinjene pomoću ovog filtera, ali ih zbog zaštite dostojanstva žrtava i maloletnih autora ovih morbidnih sadržaja neće objaviti.

Stručnjaci ocenjuju da je zabrinjavajuće što se ovakve bizarnosti dešavaju. Apeluju na korisnike društvenih mreža da prijave profile koji koriste pomenuti filter, kao i one koji su ga kreirali kako bi što pre bio uklonjen. Psihoterapeut Marija Milenković smatra da je nedostatak empatije glavni uzrok jezivih dešavanja i da ćemo se s posledicama tek susretati.

- Osećajnosti nema kod dece zbog sveobuhvatne tranzicije novog doba. Empatija nedostaje i odraslima, a deca su ogledalo društva u celini. Ona se ne pretvaraju, ispoljavaju ponašanje, nemaju neku vrstu kalkulacije da prikriju stvari. Novo doba nas otuđuje, imamo odsustvo razumevanja, manje komuniciramo uživo i zato i imamo posledice ovih razmera - kaže Milenkovićeva:

- Možemo da kultivišemo društvene mreže, da zabranimo, osudimo i kaznimo i da ne dozvolimo da zlo nadvlada. Deca sama ne mogu da shvate ozbiljnost jer ne mogu da razumeju emociju koja je prisutna u tragediji. Njima je stalo do mišljenja vršnjačke grupe, a pod njihov uticaj podlegnu deca koja su zapostavljena, uskraćena im je pažnja te su zato prepuštena mrežama, naročito u ovom periodu kad nema škole.

Jelena Radović, sociolog i stručnjak za društvene mreže, ističe da deca preuzimaju modele koje su videli:

- Oni koriste narativ koji se neguje i nije vezan za pozitivne stvari, ne razmišljaju o posledicama. Takav sadržaj na internetu treba što pre da se sankcioniše ne samo od strane drugih korisnika nego i od društvenih mreža. Kako bi mreža sankcionisala, moramo ga prijaviti. Pozivamo i decu i roditelje na akciju da takav nedopustiv sadržaj prijave. Ovu vrstu nasilja sam nazvala nekrobuling i taj naziv predstavlja nasilje nad preminulima, nad žrtvama od strane korisnika društvenih mreža, a to su upravo ovakve situacije.

A da je ovaj sadržaj strašan na više nivoa, rekla je za Kurir psiholog Dragica Mihajlović.

- Tiktok je mreža koja voli što bizarnije sadržaje i pravilo je da što je bizarnije, to je gledanije. To je mreža na kojoj deca najlakše postaju popularna, u tinejdžerskim godinama ona vole da šokiraju, da budu primećena i da se bave što bizarnijim stvarima. Upravo na tome dobijaju najviše sviđanja, to im je jedini cilj, da eksperimentišu, testiraju i pomeraju granice - objasnila je Mihajlovićeva i dodala da roditelji treba da preuzmu odgovornost za dete i da se pozabave njime.

Uputstvo

Kako prijaviti neprimeren sadržaj

Svaki neprimeren sadržaj na Tiktoku moguće je prijaviti. Pored videa kliknite na strelicu i tada će vam se u donjem levom uglu pojaviti ikona zastavice ispod koje piše "prijava". Kada se klikne na to, otvoriće se više kategorija po kom osnovu prijavljujete taj video-zapis - od "nasilje, zlostavljanje i kriminalno iskorišćavanje", preko "mržnja i zlostavljanje", "opasne aktivnosti i izazovi" do "dezinformacije". I komentar na nekom videu se takođe može prijaviti, i to tako što uđete u komentare i kliknete na njega. Potom će se pojaviti opcija "prijava".

Podsetimo, nedavno je Kurir pisao o pojedincima koji su došli na stravičnu ideju da korišćenjem delova video-igrice naprave bolesnu animiranu "rekonstrukciju" masakra od 3. maja prošle godine u OŠ "Vladislav Ribnikar", kada je dečak (13) ubio devetoro učenika i školskog čuvara! Tu umobolnost takođe su šerovali na Tiktoku, izazivajući još bolesnije reakcije pratilaca.

Autor: Iva Besarabić