'Ako osetite ove simptome, odmah se sklonite sa sunca' Lekari u Srbiji upozoravaju i otkrivaju šta treba PRVO URADITI

Ako se osvrnemo na prošlogodišnji jun, možda ovaj nije ni loš - ocena je klimatologa. Toplotni talas je ipak došao ranije nego što smo očekivali.

Klimatolog Vladimir Đurđević kaže za Javni servis da ovih dana očekujemo temperature koje će biti za 10 stepeni više nego što su očekivane za ovo doba godine, sa temperaturama i do 40 stepeni.

Ovako visoke temperature potencijalno su opasne i za zdravlje.

"Svakako imamo više posla, nažalost pacijenti koji već imaju srčanu slabost koji imaju problem sa krvnim sudovima i koji se leče od hipertenzije su većina pacijenata. Možda srčana slabost, odnosno simptomi koji podrazumevaju gušenje, zamaranje nemogućnost ležanja na ravnom glavnina tegoba odnosno glavnina problema koji se trenutno javljaju i takvi pacijenti treba da se jave radi korekcije terapije", kaže načelnik Klinike VMA za urgentnu internu medicinu doc. dr Nemanja Đenić.

Pomoć lekara traže i mlađi pacijenti. Od početka godine 15 odsto više. Pacijenti koji imaju 50-60 godina su postali standard u angio-salama. Visoke temperature prati visok indeks UV zračenja, a tada trpi ceo organizam. Savet lekara je da se simptomi ne ignorišu.

"Vrlo je važno uputiti apel ljudima da se ne izlažu direktno sunčevim zracima. Sunčanica je nešto blaže stanje, to je nešto što možemo lako da prepoznamo. Prvi simptom je glavobolja, javlja se mučnina i možda nagon na povraćanje. To su prvi znaci da je problem potencijalno ozbiljan, odmah se skloniti sa sunca, pametno bi bilo pacijenta hidrirati to ne treba biti u ogromnim količinama i odmah, manje količine a češće, eventualno tuširanje, ali ne hladnom vodom", kaže doktor Đenić.

Idealno mesto da se rashladite - kupališta širom zemlje. Podizanjem "Plave zastavice" počela je sezona kupanja na Adi Ciganliji. Dežuraće dve ekipe Hitne pomoći, Komunalna milicija i dežurna služba obezbeđenja.

"Ono što je bitno da naši posetioci ne brinu o čistoći jezera, gradski zavod za javno zdravlje i ove godine kontroliše kvalitet vode u savskom jezeru na četiri lokacije, ali bitno je da se poštuju pravila ponašanja, da se rashalde pre nego što uđu, da ne ulaze u najtoplijem delu dana i pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih susptanci", naglašava Maja Pavlović iz JP "Ada Ciganlija".

Do kraja sedmice u mnogim predelima očekuju se tropske noći, pre svega u gradovima. Maksimalne temperature neće se spuštati ispod 25 stepeni. Prvi uslovi za lokalnu oblačnost, sa pojavom pljuskova i grmljavine, očekuju se u subotu.

"Ali će to biti retka ili izolovana pojava poslepodne i uveče. U nedelju, u drugom delu dana kada temperatura bude polako pala u svim krajevima je znatno veća šansa za pojavu pljuskova i grmljavina. Tada će lokalno biti uslova i za pojavu grada", navodi meteorolog Republičkog hidrometeorološkog zavoda Slobodan Sovilj.

Naznaka za superćelijske oluje u Srbiji nema - uveravaju meteorolozi.

Autor: Aleksandra Aras