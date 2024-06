U 6 sati već izmereno 23 stepena! Upaljen CRVENI METEO ALARM, RHMZ izdao upozorenje zbog vrućina: U ovom gradu je najtoplije

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i veoma toplo, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće u većem delu slab, promenljiv, samo u Vojvodini slab i umeren južni i jugozapadni. Najniža temperatura biće od 15 stepeni do 22, a najviša od 35 do 38 stepeni.

U Beogradu će biti sunčano i veoma toplo. Najniža temperatura biće od 19 stepeni do 22, a najviša oko 37 stepeni.

Već u 6 sati izmereno više od 20 stepeni

Prema merenjima RHMZ jutros je najtoplije bilo u Beogradu gde je izmereno 23 stepena, potom u Novom Sadu i Zrenjaninu gde je u šest sati bilo 21 stepen.

Upozorenje na izražen toplotni talas

Nalazimo se na početku perioda koji će obeležiti priliv veoma toplog vazduha sa severa Afrike ka našem području. Vrednosti maksimalnih temperatura po danima:

- Danas od 35 do 38 stepeni - četvrtak od 33 na severozapadu do 39 stepeni na jugu i istoku Srbije U petak i subotu pik toplotnog talasa sa maksimalnim temperaturama od 35 do 40 stepeni.

U subotu posle podne na severu i zapadu, a u nedelјu i u ostalim krajevima pad temperature i povratak na vrednosti u intervalu od 28 do 34 stepena.

Upaljen crveni meteo alarm

Crveni meteo alarm danas je na snazi u jugoistočnoj Srbiji zbog ekstremno visokih temperatura. Ovo upozorenje znači da je vreme vrlo opasno: Prognozirane su naročito opasne vremenske pojave, a takvog su intezitetaa da mogu prouzrokovati veliku materijalnu štetu i biti veoma opasne po bezbednost ljudi i životinja. Treba se često informisati o detaljima očekivanih meteoroloških uslova i rizika. Slediti naredbe i savete nadležnih državnih službi.

U ostalim delovima Srbije na snazi je narandžasto upozorenje zbog visokih temperatura.

Autor: Aleksandra Aras