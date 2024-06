Tuga: Preminuo Zoran Simić!

Iza sebe ostavio je ćerku, sina i dva unuka.

Posle kraće bolesti u 71. godini preminuo je bivši predsednik Privrednog suda Leskovac Zoran Simić. On je preminuo sinoć u Kliničkom centru Niš, a danas je Sahranjen na Svetoilijskom groblju i Leskovcu.

Tokom bogate karijere obavljao je dužnosti, sudije Opštinskog suda u Leskovcu, sekretara izvršnog saveta SO Leskovac, sekretara Skupštine opštine Leskovac, sudije Privrednog suda u Leskovcu od 1990. sve do izbora za predsednika ove institucije pravosuđa 2014. godine na čijem je čelu bio do odlaska u penziju 2017. godine.

Nosilac je medalje za vojničke vrline i značke narodne odbrane SR Srbije. Nagrađivan je kao najbolji student druge i četvrte godine Pravnog fakulteta u Nišu, a za vreme dok je vodio Privredni sud u Leskovcu ovom sudu dodeljeno mu je priznanje za doprinos unapređenju efikasnosti i kvaliteta sudskog sistema Republike Srbije u 2016. godini.

Iza sebe ostavio je ćerku, sina i dva unuka.

Sahrana Zorana Simića obavčjena je danas 12 časova i 30 minuta na Svetoilijskom groblju u Leskovcu, u prisustvu porodice, rođaka i prijatelja.

Autor: Iva Besarabić