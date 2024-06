Evo koji deo vikenda će Srbiji doneti pljuskove sa grmljavinom: Moguće oluje sa gradom i obilnim padavinama

I današnji dan doneo je Srbiji vrelinu. Maksimalna temperatura u mnogim predelima zemlje i u Beogradu bila je iznad 35°C, a u Ćupriji je dostigla 38°C. Preovladavalo je vedro.

Pred nama je vedra, u mnogim predelima i tropska noć, s obzirom na to da se minimalna temperatura neće spuštati ispod 20°C, u Beogradu ni ispod 25°C.

Ove večeri u Beogradu je čak 30°C, a jedino je na Kopaoniku ispod 20°C i trenutno je 18°C.

Osim vrelog vazduha, sa severa Afrike visinskim strujama stižu nam i veće količine čestice pustinjskog peska i prašine iz Sahare, pa je atmosfera zamućena, a nebo nije u potpunosti plavo.

Tropski toplo vreme očekuje se i tokom vikenda, ali atmosfera će se destabilizovati i postaće vrlo nestabilna.

U subotu sunčano i tropski toplo. Posle podne u severnim i zapadnim, a tokom večeri i noći i u ostalim predelima, naročito u centralnim, biće jačeg razvoja oblačnosti sa pljuskovima i grmljavinom. Biće idealnih uslova za grmljavinske oluje sa gradom, jakim gromovima i obilnim pljuskovima.

U subotu će duvati jugoistočni vetar, koji će u košavskom području biti pojačan, na jugu Banata i jak.

Tokom dana u Bačkoj, Sremu, Mačvi i Podrinju vetar počeće da duva severoistočni vetar i u tim predelima biće malo ugodnije, uz temperature do 32-33°C, a u ostalim predelima Srbije očekuje se 35 do 39°C, u dolini Pomoravlja i na jugoistoku Srbije do 40°C.

U nedelju veći deo dana sunčan, ali i nešto ugodnije vreme, naročito na severu.

Maksimalna temperatura biće od 30°C na severu Vojvodine do 36°C na jugoistoku Srbije.

Kasnije posle podne i uveče očekuju se pljuskovi sa grmljavinom, uz opasnost od nepogoda, a usled prodora hladnog fronta i osveženje, uz skretanje vetra na severni.

Dakle, tokom vikenda biće i više nego idealnih uslova i za jače grmljavinske nepogode, zbog čega treba biti pri oprezu i redovno pratiti državne i nadležne službe i njihova potencijalna upozorenja.

Ovakve pojave uobičajena su pojava u ovom delu godine. Nažalost, nekada mogu biti i vrlo opasne.

Sledeće sedmice očekuje se prijatnije i ugodnije vreme, ali i nestabilno, uz lokalne pljuskove sa grmljavinom. Biće i dalje uslova za nepogode.

Srbija će biti pod uticajem ciklona iznad centralnog Mediterana, sa centrom iznad Italije i seevrnog Jadrana, a koji će naročito biti izražen na visini.

Iako sa nižim temperaturama, ostaće i dalje toplo, a zbog veće relativne vlažnosti vazduha očekuje se i veoma sparno.

Autor: Marija Radić