Gotovo sve zemlje u regionu juče su ostale bez struje tokom kolapsa energetske mreže. Havarija u Crnoj Gori ugasila je napon u celoj državi, ali i dobrom delu BiH, Hrvatske, Albanije i delovima Grčke.

Jedina zemlja koja je bez ikakvih problema nastavila da funkcioniše uobičajeno je bila Srbija, pre svega zbog odgovornog vođenja energetskog sektora.

Predsednik Aleksandar Vučić je 4. juna u jednoj emisiji objasnio da je funkcionisanje energetskog sistema jedno od ključnih pitanja, posebno u svetlu sve nestabilnije situacije u svetu.

- Šta je to što možemo da uradimo da osiguramo bezbednost naše zemlje, da obezbedimo energetsku sigurnost za predstojeću zimu. Gas je već otišao na 420 sa 300, pogledajte koliki je to skok. Struja skače, govorim vam u svetu i na berzama, dakle, upravo i zbog cene gasa - istakao je on.

Predsednik je rekao da do kraja novembra neće biti izvoza američkog LNG, što će stvarati probleme na tržištu gasa, ali je istakao da Srbija ima velike rezerve.

- Mi u ovom trenutku imamo 544 miliona kubnih metara gasa, od toga je 381 u Banatskom dvoru, 163 držimo u Mađarskim skladištima. Nisam zadovoljan, moraćemo da povećamo naše rezerve gasa i da krenemo u pregovore sa našim mađarskim prijateljima. Razgovaramo i sa Rusima i sa Azerbejdžanom i da to uradimo što je moguće pre - rekao je Vučić tada.

Autor: Iva Besarabić