Evo koliko su ulaznice na kupalištima širom Srbije: Ulaz na bazene ove godine skuplji!

Letnja sezona je i kalendarski počela, pa kupališta širom Srbije uveliko otvaraju svoja vrata. Cene na većini bazena u Srbiji više su nego prošle godine, ali ima i objekata koji nisu menjali cenovnike.

U Beogradu je omogućen besplatan ulaz za korisnike Personalizovanih kartica, a ko ipak više voli Adu Ciganliju, sezona je otvorena od 18. juna. Ležaljke su poseban izdatak na mnogim mestima, a cene iznajmljivanja variraju od 350-400 dinara do 1.000.

Bazeni u Beogradu

U prestonici se određeni delovi grada prepoznaju upravo po bazenima, koji su stecište mnogih manifestacija i sportsko-rekreativnih događaja. Najpoznatija javna kupališta su na Tašmajdanu, Banjici, Košutnjaku, zatim bazeni 25. maj i 11. april na Novom Beogradu i bazeni u okviru SC "Olimp" na Zvezdari.

Ulaz na Olimpu je skuplji za 50 do 100 dinara u odnosu na prošlu godinu, a naplaćuje se u zavisnosti od termina. Celodnevno korišćenje bazena košta 700 dinara. Jutarnje kupanje (od 6 do 9.30 časova) košta 600 dinara, a dobijaju se kafa i ležaljka besplatno. Dnevno kupanje je od 10 do 19 časova i košta 500 dinara, a ako želite da se kupate od pet do sedam časova koštaće vas 300 dinara. Cena karte za decu do 7 godina iznosi 100, dok čuveno noćno kupanje na Olimpu košta 600 dinara.

Cene ulaznice su skuplje i na Tašu, pa dnevna ulaznica sada košta 600 dinara, dok je prošle godine bila 500 dinara, koliko sada košta poludnevna karta. Za decu od 3 do 10 godina ulaz košta 300 dinara, a besplatno ulaze deca do tri godine. Jutarnje i noćno kupanje košta kao na Olimpu, odnosno 600 dinara.

Bazeni na Banjici ulaz naplaćuju 600 dinara za ceo dan, nema poludnevne propusnice. Dnevna porodična karta košta 1.200 dinara. Na Košutnjaku se možete kupati ceo dan za 500 dinara ili pola dana za 400. Deca do 7 godina plaćaju samo 170 dinara.

Cena dnevne karte za odrasle na novobeogradskom bazenu 25. maj je 600 dinara, kao i na bazenu 11. april. Poludnevna karta košta u prvom iznosi 450 dinari. Trudnice plaćaju 400, odnosno 300 nakon 16 časa. Penzioneri plaćaju 450 ove sezone, a deca od 5 do 12 godina 250 dinara za uživanje u vodi.

Privatni bazeni u okolini Beograda

Na obodima prestonice, popularni su privatni bazeni, koji su takođe korigovali cene.

Tako, bazen u Jakovu košta čak 1.500 dinara za dane vikenda, a novootvoreni na Kosmaju i 2.500.

Kafa je oko 400 dinara, dok je burger neverovatnih 1.900 dinara.

Bazeni u Novom Sadu

Građani Novog Sada imaju dva mesta za kupanje ovog leta, bar kada je reč o gradskim bazenima. U pitanju su bazeni u "Spensu", gde je sezona otvorena 8. juna i na Sajmištu, čije otvaranje je planirano krajem meseca, eventualno počekom jula.

Dnevna ulaznica za kupanje u "Spensu" košta 350 dinara, dok je za decu do 12 godina 250 dinara. Noćno kupanje još nije počelo.

Bazeni u Nišu

Najpoznatije kupalište u nišu, odnosno bazeni u Sportskom centru "Čair" otvoreni su za posetioce, a cene karte nisu menjane od prošle godine. Gostima su dostupni olimpijski, rekreacioni i dečiji bazen.

Ulaz za odrasle košta 300 dinara, 100 dinara je propusnica za decu od 4 do 7 godina, a deca mlađa od 4 godine imaju besplatan ulaz. Penzioneri treba da izdvoje 150 dinara za ulaz, a posle pet časova ulaznica je 200 dinara za odrasle.

I na bazenima Sportsko-privrednog društva Radnički d.o.o. iz Kragujevca ulaz takođe košta 300 dinara, a na gradskom bazenu na Lagatoru u Loznici košta 200 dinara.

Autor: Iva Besarabić