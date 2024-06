Najavljeno isključenje struje 24. juna: Ova naselja će biti bez električne energije!

Isključenje će uslediti zbog planiranih radova na električnoj mreži.

Zbog planiranih radova na električnoj mreži u ponedeljak, 24. juna, bez struje će biti potrošači u Starčevu, Beloj Crkvi i Ilandži.

Starčevo:

09:00 – 13:30 Ulica JNA od Žarka Zrenjanina do Pančevačkog puta i Utrinska od JNA do Proletnje ulice.

Bela Crkva:

08:00 – 15:00 šira okolina

Ilandža:

08:00 – 14:30 Branka Radičevića, od broja 2 do broja 8 i od broja 1 do broja 3, Nikole Pašića, od broja 2 do broja 40 i od broja 1 do broja 39, Žarka Zrenjanina, od broja 2 do broja 50 i od broja 1 do broja 53, Božina, od broja 2 do broja 26 i od broja 1 do broja 29, Kralja Petra I, od broja 2 do broja 76 i od broja 33 do broja 61, Miloša Crnjanskog od broja 2 do broja 46, Oslobođenja, od broja 8 do broja 14 i od broja 9 do broja 13, cela Vinogradska ulica.

Autor: Iva Besarabić