Od tropskog do ledenog talasa: RHMZ upozorava na sparno vreme, koje će se pretvoriti u pljuskove, grad i oluju

U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, toplo i sparno, ali i nestabilno sa pljuskovima i grmljavinom, koji na jugozapadu i jugu Srbije lokalno mogu biti izraženiji uz kratkotrajnu pojavu grada i jak i olujni vetar.

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, najniža temperatura sutra će biti od 18 do 22 stepena, a najviša od 27 na zapadu Srbije do 34 na istoku zemlje. RHMZ podseća da je danas završetak izraženog toplotnog talasa, a da će sledeće sedmice biti od 27 do 34 stepena.

U poslednjoj sedmici juna biće vrlo nestabilno, ponovo sa pojavom grmljavinskih nepogoda sa intenzivnim pljuskovima, gradom i olujnim vetrom.

U Beogradu će biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, toplo i sparno, ali i nestabilno, pa se posle podne očekuju i lokalni pljuskovi sa grmljavinom.

Vetar slab i umeren, severni i severozapadni. Najniža temperatura oko 20 °C, a najviša oko 30 °C. Prema izgledima vremena za narednih sedam dana, biće promenljivo oblačno, toplo, sparno i nestabilno sa sunčanim intervalima, ali i sa pojavom pljuskova, grmljavina, kao i lokalnih grmljavinskih nepogoda sa gradom i olujnim vetrom.

Juče je preliminarno je izdato narandžasto meteo upozorenje za područje Beograda, naglašavajući rizik od pojave nepogoda. Iz RHMZ-a ističu da će, u slučaju potrebe, biti izdavana hitna upozorenja za ovu lokaciju jedan do dva sata unapred.

