Blizanci razdvojeni po rođenju vodili identične živote: Sreli se posle 39 godina, a kada su pomenuli supruge... Šok (FOTO)

Ljudi su bili zapanjeni pričom o dvoje blizanaca koji su razdvojeni na rođenju, ali su živeli gotovo identičnim životima, uprkos tome što se nisu videli ni čuli.

Ponovo zajedno posle 39 godina

Poznati kao blizanci Džim, Džim Luis i Džim Springer su predati na usvajanje kao bebe i odrasli su u odvojenim domovima udaljenim 65 kilometara u Ohaju, SAD. Tek kada su napunili 39 godina konačno su se ponovo ujedinili - samo da bi otkrili da su praktično živeli istim životom, piše Miror, prenosi Večernji.

Blizanci Džim rođeni su 1940. godine, a neobične sličnosti su počele kada su njihovi usvojitelji izabrali isto ime za obe bebe. Ali sličnosti se tu nisu zaustavile.

The Jim twins were separated at birth and reunited at 39.



They quickly found that they had lived oddly similar lives.



Both had married and divorced someone named Linda, were currently married to a Betty, had sons named James Allan, had dogs named Toy, drove the… pic.twitter.com/hidIYAcZTF