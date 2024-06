Milunka Savić dobila spomenik u Beogradu! Vučević: Po ovoj srpskoj heroini čitav svet može da razume koliko Srbi cene i ljube slobodu!

U Beogradu je danas otkriven spomenik Milunki Savić, a tom prilikom premijer Srbije Miloš Vučević poručio je da je, zahvaljujući toj srpskoj heroini, čitav svet mogao da razume koliko Srbi cene i ljube slobodu.

"Prestoni grad Beograd, postavljanjem ovog spomenika, vraća mali deo duga žrtvi i herojstvu Milunke Savić. Njen ratni podvig služiće budućim pokolenjima kao primer junaštva, požrtvovanja i ljubavi prema slobodi, prema narodu svome. Zahvaljujući Milunki Savić, čitav svet je mogao da vidi snagu rodoljublja srpske nacije, da razumeju koliko Srbi cene i ljube slobodu. Neka je večna slava i neka se pamte svi podvizi Milunke Savić", izjavio je Vučević.

Spomenik heroini Srbije iz Prvog svetskog rata

Ocenio je da je Prvi svetski rat predstavljao vreme strašnog suda i golgote, ali i vaskrsa srpskog naroda.

"U vrtlogu surove borbe, pored muškaraca, na bojno polje smelo su stupile i neustrašive Srpkinje. Njihova hrabrost, požrtvovanje i nesebičnost ostavili su dubok trag u vojnoj istoriji", izjavio je Vučević.

Dok su njihovi muževi, braća i očevi bili u rovovima, dodao je premijer, srpske žene su preuzele na sebe teret održavanja porodice i celog društva.

Ukazao je i na to da je bugarski okupator tokom Prvog svetskog rata smatrao da su Srpkinje "živi centar srpskog duha", kao i da su smatrali da su žene najveći faktor "srbizma".

Ocenio je da srpskom narodu ne trebaju junaci iz naučne fantastike, filmova i stripova, jer ulicom srpskih gradova hodali su i hodaće, kako je istakao, div junaci, čije podvige i dela ne mogu da opišu ni najbolji pisci epske fantastike.

Srbija pamti Milunku Savić

Premijer je zaključio da se zahvalno srpstvo danas, podižući ovaj spomenik, seća neustrašive ratnice Milunke Savić.

Ministar kulture Nikola Selaković rekao je da je Milunka Savić u sebi sabrala sve najbolje vrednosti našeg naroda, plemenitost, humanost, rodoljublje, hrabrost i čovekoljublje.

"Milunka Savić nije ime i prezime, Milunka Savić je sistem vrednosti, to je sistem kome se ovaj narod napokon vraća. To je sistem vrednosti kome treba da težimo, to je sistem vrednosti na koji treba da se ugledamo", poručio je Selaković.

Ukazao je da je Milunki na spomeniku, u jednoj ruci puška, a u drugoj devojčica, pa je podsetio je da je Milunka, pored svoje kćerke, usvojila još troje dece, kao da i da je podigla 32 siročadi.

Odgajala usvojene ćerke i veći broj siročadi

"Učinite dobro delo i dajte kćerkama ime Milunka. Sačuvajmo i to lepo srpsko ime od zaborava, a tako ćemo sačuvati i u svojim srcima čuvati taj sistem vrednosti kome je pripadala, za koji se borila i koji je stvarala, naša velika Milunka Savić", rekao je Selaković.

Predsednica gradske skupštine Voždovac Ivana Tomić Ilić podsetila je da je Milunka bila velika ratnica i nežna i brižna majka.

"Iako je u penziju otišla kao čistačica, odgajila je tri usvojene ćerke i 32 siročadi. Kada je trebalo da se brani otadžbina, bila je u prvim redovima, a bila je i brižna, nežna i hrabra majka, koja je žrtvovala sve za svoju decu", navela je Tomić Ilić.

Dodala je da se Milunka nikada nije požalila na svoj položaj i da je bila ponosna na Srbiju do kraja života, kao i da je ostavila u amanet priču o besmrtnoj srpskoj ratnici, koju poznajemo kao srpsku Jovanku Orleanku.

Predsednik Udruženja ratnih dobrovoljaca 1912-1918, njihovih potomaka i poštovalaca Nikola Filipović podsetio je da je Milunka stupila 3. oktobra 1912 u Vojsku Kraljevine Srbije kao prva žena u istoriji ratovanja, u četnički odred Vojvode Vuka.

Napomenuo je da he Milunka učestvovala u oslobođenju Kosova i Metohije, Skadra, kao i da je Bugare "potukla" na 1913.

U ime Udruženja ratnih dobrovoljaca zahvalio se predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću i premijeru Milošu Vučević na, kako je istakao, izuzetno poboljšanom statusu boraca, i jačanju položaja pripadnika Vojske Srbije, a pogotovo pripadnica Vojske, na šta bi sigurno bila ponosna i Milunka Savić, dodaje Filipović.

"Srpska je to heroina, srpsko je to junačko seme. Živela Milunka Savić, živeli ratni doborovoljci, živela Srbija", poručio je Filipović.

Državnoj ceremoniji otkrivanja spomenika prisustvovali su i načelnik Generalštaba Milan Mojsilović, zamenica gradonačelnika Beograda Vesna Vidović, državni sekretar u Ministarstvu sporta Marko Kešelj, direktor Kancelarije za javnu i kulturnu diplomatiju Arno Gujon, potomci Milunke Savić, veliki broj građana, predstavnika vojske, crkve, veterana.

Prisustvovali su i predsednica Nadzornog odbora kompanije Dunav osiguranje Tatjana Vukić, predsednica Izvršnog odbora kompanije Ivana Soković i član Izvršnog odbora kompanije Milo Marković. Kompanija Dunav osiguranje pomogla je podizanje spomenika.

U okviru ceremonije održan je i kulturno-umetnički program.

Gde se nalazi spomenik Milunki Savić

Spomenik se nalazi na uglu ulica Braće Jerković i Meštrovićeve, na opštini Voždovac, u kojoj je Milunka Savić provela poslednje godine života.

Spomenik je otkriven uoči njenog rođendana, a autori spomenika su Zoran Ivanović i Jelena Atanasković.

Srpska heroina Milunka Savić (1892-1973) se kao dobrovoljka borila u Balkanskim i Prvom svetskom ratu od 1912. do 1918. godine i bila je primer smelosti i junaštva.

Bila je četiri puta ranjavana u borbama za slobodu otadžbine i postala je najodlikovanija žena Velikog rata (Prvog svetskog rata).

Nosilac je sedam odlikovanja među kojima su vojnička zlatna Karađorđeva zvezda sa mačevima, Zlatna medalja za hrabrost "Miloš Obilić", francuska oficirska Legija časti...

Njeno junaštvo poštovali su admiral Emil Geprat, generali Moris Saraj, Franše d'Epere, prestolonaslednik Aleksandar Karađorđević, vojvoda Živojin Mišić.

Autor: Iva Besarabić