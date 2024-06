OPREZ OD SALMONELE! Najčešći uzročnik trovanja hranom, najviše je ima leti, evo šta savetuju lekari

Pedijatar Saša Milićević ukazao je danas da je salmonela jedan od najčešćih uzročnika trovanja hrane kod dece i da je to jedna od onih bakterija koje se nalaze svuda oko nas.

- Najviše je ima u letnjem periodu, kada je hrana nedovoljno termički obrađena. Ili ako se slučajno desi, da u tom istom procesu pravljanja hrane neko ima salmonelu i na taj način napravi problem - rekao je Milićević za Tanjug.

Kada je reč o najčešćim simptomima trovanja kod dece, objašnjava da su to karakteristični znaci kao što su bol u stomaku, povraćanje, malaksalost, pojava dijareje.

- A za koje vreme će se pojaviti simptomi, zavisi od količine klica koja je uneta, zavisi od starosti deteta, kao i od samog zdravstvenog stanja malog pacijenta. Ako je to neki pacijent koji ima neko oboljenje, onda to ide teže ili ako je u pitanju beba - rekao je Milićević.

Dodao je da se, srećom, organizam vrlo često sa ovakvom bakterijom izbori sam.

- Antibiotici su nekad potrebni, a nekada ne. Lekar je taj koji će dati antibiotike. Ako su teži oblici onda je vrlo važno da se da infuzija, da bi se detetu vratila tečnost. I salmonela ima jedan poseban problem, što hoće da da kliconoštvo. Dakle i kada se izleči salmonela, mora se pratiti, da ne bude to dete ili odrasla osoba kliconoša, koja može dalje da šalje tu klicu - pojasnio je Milićević.

Kada je o kriterijumima o bolničkom lečenju reč, naveo je da je najvažniji trenutak opasnost od dehidracije, zato što dete koje povraća i koje ima temperaturu vrlo lako može da dehidrira.

- A veliki deo organizma deteta čini tečnost, tako da je to osnovni parametar. Loše opšte stanje deteta, povraćanje, uporan proliv, to je znak da dete mora da ide na bolničko lečenje gde će dobiti infuziju, u najvećem broju slučajeva - kazao je Milićević.

Napomenuo je da salmonela, osim što može da dovede do velikog gubitka tečnosti, do poremećaja opšteg stanja, u nekim retkim situacijama može da izazove i promene u ostalim organskim sistemima, navevši primer da ukiliko probije tarijeru creva i iđe u krv, može da napravi sepsu, odnosno trovanje krvi, što je, kako je istakao, srećom jako retko. On je roditeljima ukazao da je jako važno voditi računa o tome kako se hrana sprema, pogotovo u letnjem periodu, gde se drži i dodao da je važno da osoba koja sprema hranu bude potpuno zdrava.

- Takođe treba voditi računa gde se kupuje sladoled, gde se kupuje meso, naročito mleveno - zaključio je Milićević.

Autor: Dalibor Stankov