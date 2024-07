Jezivo mesto na samo dva sata od Beograda: Selo prepuno ekstremista, pričali da žele da šire islamsku misiju po celoj Evropi

Miloš Žujović je u subotu samostrelom napao i povredio pripadnika Žandarmerije koji je bio ispred izraelske ambasade u Beogradu, a ranjeni policajac je uspeo da mu uzvrati vatru i likvidira ga.

Ministar Dačić je saopštio da iza terorističkog napada stoje lica za koje bezbednosne službe već znaju da su vehabijskog porekla, te da su u pitanju konvertiti koju su prešli iz pravoslavne vere u islam.

Najopasnijom se smatra grupa u selu Gornja Maoča kod Brčkog gde su svi stanovnici pripadnici ovog pokreta.

Detaljnije ko su vehabije za koje se sumnja da stoje iza napada ispred ambasade Izreala pročitajte u našoj odvojenoj vesti.

Gornja Maoča

Naselje Gornja Močara se nalazi u severoistočnoj Bosni koje teritorijalno pripada opštini Srebrenik, Tuzlanskog kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine. Selo je ranije bilo poznato kao Karavlasi, a 1990-ih godina počeli su da se doseljavaju vehabisti.

Kako su ranije pisali mediji, većina vođa zajednice u Gornjoj Maoči se doselila iz Prizrena, Skoplja, Tutina, Novog Sada i Novog Pazara.

Tada su kupili kuće i počeli da žive na toj teritoriji.

Mediji su ranije pisali da su vehabije u Gornjoj Maoči povezane sa vehabijama u Novom Pazaru, a stanovnici Gornje Maoče su decenijama pod istragom policijskih i obaveštajnih agencija zbog sumnje da su povezani sa terorizmom.



Stanovnici Gornje Maoče su 2016. godine rekli da jedva čekaju da BiH uđe u Evropsku Uniju jer veruju da će tada, zbog ukidanja granica, mnogo lakše širiti svoju islamsku misiju u Evropi.

Veliko hapšenje u Maoči 2010. godine

U februaru 2010. oko 600 policajaca i pripadnika obaveštajnih službi opkolilo je selo Gornja Maoča.

Tako je počela najveća posleratna policijska akcija nazvana “Svetlost”, provedena po nalogu Suda i Tužilaštva BiH. Njen cilj je hapšenje i procesuiranje osoba osumnjičenih „za ugrožavanje teritorijalnog integriteta BiH, napad na ustavni poredak i izazivanje rasne i verske mržnje.

Tom prilikom uhapšeno je sedam državljana BiH i jedan državljanin Hrvatske. Uhapšeni su: vođa vehabijske zajednice u Gornjoj Maoči Nusret Imamović, Safet Barčić, Edis Bosnić, Dževad Hodžić, Hajrudin Ribić, Senad Midžić, Mersed Čekić, te Adnan Rustemi, državljanin Hrvatske.

Maoča bila puna oružja

Prilikom pomenute akcije u selu Gornja Maoča pronađena je određena količina naoružanja, te su oduzeti određeni dokumenti, propagandni materijal, od kojeg veći broj na arapskom jeziku, kao i računari, CD i DVD materijali.

Policijske strukture u BiH godinama su upozoravale kako je opasnost od terorizma prisutna u zemlji, te da dolazi upravo od radikalnih predstavnika selefijskog učenja. Svojevremeno je i direktor Uprave policije Federacije BiH Zlatko Miletić potvrdio da se prate aktivnosti četiri grupe selefija, od kojih su dve zanimljive zbog načina viđenja rešenja problema u BiH i svetu, kao i da su spremne da izvedu terorističke napade sa političkom pozadinom. Miletićeve tvrdnje potvrdio je i direktor policije RS Uroš Pena, uz detalj kako je kod nekih sledbenika pokreta nađen i samoubilački pojas.

Slede nova hapšenja u Srbiji, na snazi crveni alarm

Kako je ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić rekao, nakon terorističkog napada u subotu rekonstrukcijom kretanja Žujovića utvrđeno je da šta je Žujović radio pre napada, odnosno šta je radio od kada je došao iz Mladenovca autobusom.

Utvrđeno je da se Žujović kretao po Beogradu, da je je išao do sinagoge ali da je, pošto je tamo bila policija, nastavio dalje do ambasade. Žujović je, kako je saopšteno, samostrel koji je koristio za teroristički napad kupio u prodavnici u Zemunu za 6.700 dinara.

Osim Žujovića, policija je uhapsila i Igora Despotovića (25) zbog sumnje da je izvršio krivično delo - terorističko udruživanje zajedno sa ubijenim napadačem. Kako smo ranije pisali, Despotoviću ovo nije prvi put da je hapšen zbog planiranja terorističkog napada.

Uviđaj na licu mesta ispred ambasade Izraela

Policija je uhapsila i Kemala Begovića kod kojeg je navodno pronađen prsluk sa zastavom islamske države, dok je državljanin Bosne i Hercegovine, Haris Šundo zadržan, s obzirom na to da nema odobren boravak. Kako je ministar Dačić najavio, njemu će biti izrečena mera udaljavanja iz Srbije.

Predsednik Srbije, Aleksandar Vučić, najavio je da će doći do novog hapšenja.

- Nastavljamo da radimo, biće još hapšenja. Proveravamo povezanost svih lica i završićemo to. Verujem da ćemo najveći deo hapšenja da završimo do utorka i nakon toga će biti sve u redu - rekao je Aleksandar Vučić u jutarnjem programu TV Prva na pitanje do kada će biti na snazi crveni alarm za bezbednost u Srbiji.

Crveni nivo bezbednosnih pretnji od terorizma

Potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić doneo je odluku posle jučerašnjeg terorističkog napada o proglašenju crvenog nivoa bezbednosnih pretnji od terorizma.

- Svi pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova preduzimaju mere kako bi osigurali bezbednost i sigurnost građana - stoji u opisu fotografija objavljenih na Instagram profilu MUP-a.

Autor: Dubravka Bošković