Od sutra bez carina izvoz u Kinu svežeg junećeg mesa

Od sutra će iz Srbije bez carina na tržište Kine moći da se izvozi sveže juneće meso, a u narednih 10 godina u režimu slobodne trgovine biće i ostale vrste i proizvodi od mesa i mleka, izjavila je danas načelnik Odeljenje za veterinarsko javno zdrastvo Uprave za veterinu Tamara Bošković.

Ona je Tanjugu povodom stupanja na snagu od 1. jula Sporazuma o slobodnoj trgovini (SST) između Srbije i Kine kojim je obuhvaćeno više od 20.000 proizvoda, rekla da je taj sporazum olakšao Srbiji komunikaciju sa Kinom, koja je namo strano, neobično i daleko tržište, ali i sa kojom nam je način usaglašavanja propisa i dokazivanja kvalitetnosti sistema teži nego sa zemljama u regionu ili sa Evropom.

"Ovim sporazumom nam je otvoren kanal za komunikaciju i za lakšu razmenu informacija, tako da će i neki drugi proizvodi biti lakše izvezeni na tržište Kine i proizvođači će naći sebi svoje mesto što je do sada ipak bilo malo teže", rekla je Boškovićeva.

Ona nije mogla da kaže kolilo će zahvaljujući SST sa Kinom porasti izvoz mesa, mleka i proizvoda od njih, naglašavajući da je to nezahvalno, jer je to tržište varijabilno i sa ekološkim uslovima na koje moramo da se prilagođavamo.

"Mislim da bukvalno svaki proizvođač koji ima ogromnu proizvodnju u Srbiji može naći mesto na tržištu Kine, jer je to veliko tržište. Znači mi kao zemlja možemo da pokrijemo i jedan manji grad u Kini i ako to uspemo za nas je to sjajno", rekla je ona.

Boškovićeva je naglasila da se za sada SST sa Kinom nije obuhvaćeno svinjsko meso i proizvodi od mesa svinaja, zbog afričke kuge svinaja.

"Kina traži da budemo tri godine slobodni od ove bolesti, što je jedan period koji je duži, ali koji nije nedostižan", rekla je ona.

Prema njenim rečima, Srbija sa Kinom, odnosno sa njihovom generalnom upravom carina koja je za njih nadležni organ, uspostavlja neke memorandume i protokole, kako bi mogli da izvozimo proizvode životinjskog porekla na njihovo tržište.

"To je jedan višegodišnji proces koji ide paralelno sa SST. Usaglašavamo uslove koji se tiču zdravlja životinja, inspekcijskih organa, zatim ispitivanja i svega onoga što sami subjekti u proizvodnji hrane čine i rade , kao i dokumentaciju koju oni dostavljaju", rekla je Boškovićeva.

Kako je naglasila, Srbija je za sada uspela da dobije slobodno tržište za izvoz jagnjećeg i junećeg mesa, kao i za proizvode od mleka i za med i proizvode od pčela.

"Ono čemu sad težimo i za što se trudimo je izvoz hrane za kućne ljubimce kao jedne izuzetno važne grane industrije i proizvodnje u Srbiji, pogotovo za ta daleka tržišta, kao i izvoz koža i sirove vune koja se koristi za prehrambenu i neprehrambenu industriju u Kini", rekla je Boškovićeva.

Sagovornica Tanjuga je dodala da je u toku i sklapanje sporazuma za živinsko meso i za neke jestive delove klanja koje kod nas nisu tradicionalno u ishrani upotrebljene već se koriste za neke druge svrhe, ali kinesko tržište je našlo interesa i u tome.

SST sa Kinom odnosi se na oko 20.000 artikla, a odmah bez carina moći će da se izvozi oko 60 odsto njih.

U narednih pet do 10 godina bescarinski izvoz biće moguć za 30 odsto proizvoda čija će se carina godišnje smanjivati od 20 do 10 odsto.

Roba koja će biti oslobođena carina za pet godina godišnje će imati umanjenu carinu za po 20 odsto, dok će roba koja će biti bez carina za 10 godina, do tada imati godišnje smanenje carina za po 10 odsto.

Trajno će carinama, biće zaštićeno 10 odsto najosetljivijih proizvoda iz Srbije, pre svega, poljoprivrednih.

Važna činjenica je i da više od 50 odsto proizvoda, koji se plasira u Kinu, mora da bude proizvedeno u Srbiji.

SST između Vlade Srbije i Vlade Kine, potpisan je u Pekingu, 17. oktobra 2023. Potpisali su ga ministri trgovine Kine Wang Wentao i Srbije Tomislav Momirović, a potpisivanju tog dokumenta prisustvovali su i predsednici Kine i Srbije Si Đinping i Aleksandar Vučić.

SST koji su dve strane potpisale, kako je tada rečeno, obuhvata 10.412 proizvoda iz Srbije i 8.930 iz Kine.

Pregovori koji su prethodnili zaključivanju sporazuma održavali su se u Beogradu i Pekingu od 12. aprila do 26. septembra 2023.

Na sajtu Ministarstva trgovine Srbije mogu se videti svi detalji SST sa Kinom, kao i status više od 20.000 artikala koji su obuhvaćenih ovim ugovorom.





Autor: Dalibor Stankov