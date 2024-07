Evo gde je najisplativije sipati gorivo ukoliko idete kolima na more: Može značajno da se uštedi - Ovo je detaljna računica!

Cene goriva u Srbiji nastavile su lagano da rastu i ove nedelje, litar benzina evropremijum BMB košta 193 dinara (1,64 evra), a evrodizela 205 dinara (1,74 evra), pa svi koji se spremaju za odlazak na letovanje sopstvenim kolima, posebno u inostranstvo, već vrše dodatne proračune gde im se najviše isplati napuniti rezervoare.

Ušteda uopšte nije zanemariva. Na primer ako uzmemo da u prosečan rezervoar automobila stane 50 litara goriva, onda će vas “punjenje do vrha” u Bugarskoj, Severnoj Makedoniji ili BiH koštati 67 evra, u Crnoj Gori, Hrvatskoj i Sloveniji oko 75, Srbiji 82, a u Grčkoj i Italiji oko 95 evra. Suma sumarum, na jednom rezervoaru možete potencijalno da uštedite skoro 30 evra, a ako imate pravi izbor i u odlasku i u povratku sa mora, ceh može da bude manji skoro 60 evropskih novčanica. Malo li je?

Na grčkim ostrvima skuplje do 10 odsto

- Svake godine pre nego što krenemo u Grčku na more dobro se raspitamo o cenama goriva duž celog puta, dakle od Srbije, preko Severne Makedonije do Grčke. Uz napomenu da u Grčkoj cene mogu da variraju, te da posebno na ostrvima mogu da budu i 10 posto više - priča Beograđanin Milan M. koji po sopstvenom priznanju već 15 godina svakog leta putuje na odmor u Grčku.

- Trenutno se najviše isplati “tankovati” u Severnoj Makedoniji. Dakle, u Srbiji napunimo koliko nam treba da pređemo granicu, a onda kod komšija često sipamo i dva puta. Posebno se može uštedeti ako sa punim rezervoarom stignete do Grčke. Kod njih, pošto je litar benzina skoro dva evra, tankuješ samo koliko moraš. I da imaš dovoljno da u povratku stigneš do Evzonija. A onda ponovo na prvu makedonsku pumpu i “do vrha”. Dovoljno za povratak u Beograd - zaključuje sagovornik “Blica”.

Negde skuplji benzin, negde dizel

Nije naodmet obratiti pažnju i na razlike u cenama benzina i dizela zavisno od država. Kod nas je, na primer, dizel skuplji za 0,10 evra, dok je u Grčkoj, na drugoj strani, on jeftiniji 0,25 evra nego benzin! A slično je i u Italiji i Crnoj Gori, dok u Severnoj Makedoniji, Sloveniji, Hrvatskoj ili Bugarskoj skoro da nema nikakve razlike.

Od svih letnjih destinacija gorivo je trenutno najjeftinije u Turskoj - 1,20 evra, mada je kod njih i najviše poskupelo u odnosu na prošlu godinu kada je cena litre, bilo benzina bilo dizela, bila ispod jednog evra.



CENA BENZINA I DIZELA PO ZEMLJAMA U EVRIMA Srbija Benzin: 1,64, Dizel: 1,74 Bugarska Benzin: 1,33 Dizel: 1,31 Hrvatska Benzin: 1,53 Dizel: 1,53 Crna Gora Benzin - 1,50 Dizel - 1,40 BiH Benzin: 1, 35 Dizel: 1,29 Grčka Benzin: 1,89 Dizel: 1,64 Italija Benzin: 1,92 Dizel: 1,80 Slovenija Benzin: 1,48 Dizel 1,48 Turska Benzin 1,20 Dizel: 1,20 Severna Makedonija Benzin: 1,34 Dizel: 1,34

Do Budve 100, Antalije 300 evra

Okreni-obrni, prema računici “Blica”, za putovanje do Halkidikija (Grčka), u oba pravca, za gorivo je neophodnom izdvojiti oko 160 evra, do Zlatnih Pjasca (Bugarska) 132, do Budve i Herceg Novog (Crna Gora) nešto malo više od 100 evra, do Venecije (Italija) 165, Poreča (Hrvatska) i Drača (Albanija) po 130, a do Antalije (Turska), koja je od Beograda udaljena oko 1.650 kilometara - 300 evra. Bez putarina, naravno.

- Još uvek najviše putujemo autobusima posredstvom turističkih agencija. Za Grčku, koja je glavna destinacija, ima oko 65 odsto autobuskih aranžmana i 35 odsto ljudi putuje sopstvenim prevozom, dok je avion u jako malim brojkama izbor. Razlog je što oni imaju ograničene kapacitete, 120 sedišta u jednom avionu i ne može dnevno da leti pet aviona, a autobusa, koji imaju 50-60 sedišta, može da krene pet-šest ili deset na dan - ističe Aleksandar Seničić, prvi čovek Nacionalne asocijacije turističkih agencija (JUTA).

Autor: Iva Besarabić