Počinje upis u srednje škole, najveće interesovanje za medicinsku struku

Pomoćnik ministra prosvete za srednje obrazovanje Miloš Blagojević izjavio je da danas počinje upis u srednje škole, kao i da najveće interesovanje vlada za obrazovnim profilima medicinske struke, pre svega u unutrašnjosti Srbije.

On je za Tanjug rekao da su u Beogradu i Novom Sadu najtraženije gimnazije.

On je objasnio i da učenici mogu da se upišu neposredno u srednjim školama i da predaju svoja dokumenta danas i sutra od 8 do 15 časa, a elektronskim putem, preko Portala "Moja srednja škola" mogu to da obave do 6. jula.



"Za ispunjenost zdravstvenih zahteva je uslov za upis na određene obrazovne profile, a lekarsko uverenje je nepohodan dokument koji se prilikom upisa prilaže. Ukoliko učenik ima lekarsko uverenje u papirnoj formi koje se razlikuje od statusa na Portalu Moja srednja škola, potrebno je da upis izvrši u srednjoj školi gde je raspoređen, u terminima kada je to predviđeno", rekao je Blagojević.

Prema njegovim rečima, u prvom krugu je raspodeljeno nešto više od 59.000 mesta od 64.000 koliko je učenika polagalo završni ispit.

"Učenici koju su neraspoređeni, to je negde oko 1.500 mogu da podnesu liste opredeljenja danas preko Portala, odnosno u svojim osnovnim školama da bi mogli da konkurišu na prestala mesta", rekao je Blagojević.

Dodaje da je u prve tri želje upisano negde oko 82 odsto, taj postotak je negde već godinama isti, što znači da učenici dobro planiraju, da su svesni bodova koje su ostvarili.

"Za sve one učenike koji iz zdravstvenih i objektivnih razloga nisu polagali završni ispit u junskom roku, moći će to da urade 14, 15. i 16. avgusta", rekao je Blagojević.

