Srbi na more nosili čamce, ležaljke i stolice, a sada na snazi novo ograničenje: Evo koliko prtljaga može da ponese jedna porodica

Direktor Nacionalne organizacije turističkih agencija Aleksandar Seničić rekao je da su grčke vlasti povećale takse i da se sada za 10 dana u aparmanskom smeštaju plaća 15 evra, umesto dosadašnjih pet. Napominje da su preporuke o ograničenju težine prtljaga u autobusima iz bezbednosnih razloga putnika.

Sezona odmora je počela, ali i dalje nema većih zadržavanja na granicama. Kakva je situacija u Grčkoj, koliko je tamo poskupela boravišna taksa i koja je novina u vezi težine prtljaga koji možemo da ponesemo autobusom na letovanje za Jutarnji program govorio je Aleksandar Seničić, direktor Nacionalne organizacije turističkih agencija.

Aleksandar Seničić procenjuje da će u najomiljenijoj destinaciji za Srbije, u Grčkoj, ove godine letovati više od milion turista, ali da je važno uočiti porast boravišnih taksi.

- Odluka grčkih vlasti je da povećaju takse, prošle godine je bio veliki broj poplava i požara i kao dodatna pomoć tim regijama uvedeno je povećanje taksi. Do sad smo plaćali na apartmanima boravišnu taksu od pola eura dnevno za jedan apartman, pa je to bilo pet eura za deset dana. Sada je to 1,5 eura dnevno, odnosno 15 eura za deset dana - rekao je Seničić.

Taksa za hotele je sa dva do pet, povećana na tri do deset eura. Hoteli sa pet zvezdica imaju najveću taksu i do deset eura po osobi. Taksa obračunava po smeštajnoj jedinici, a ne po osobi.

Za četvoročlanu porodicu i do 100 kilograma prtljaga u autobusu

Od prvog juna uvedeno je neobavezujuće pravilo za težinu prtljaga koji može da se unese u autobus, nalik aviosaobraćaju, ograničeno na 23 kilograma.

- Imali smo velike probleme protekle godine, budući da je jedan broj putnika zloupotrebljavao neograničenost u težini i nosio na letovanje čamce, ležaljke, stolice, ali smo zbog bezbednosti punika predložili ograničenje. Smatramo da je apsolutno dovoljno da jedna porodica koja putuje sa troje ili četvoro članova treba da ima četiri torbe po 23 kilograma, dakle, oko 100 kilograma prtljaga - kazao je Seničić.

Požari u Turskoj i Grčkoj

U turističkim mestima, Kušadasiju i Antaliji, vladaju požali, ali Seničić navodi da nema mesta za brigu.

- Požari u tim oblastima ne utiču na boravak turista, jer su požari u planinama i brdima. Niko nije evakuisan i ne razmatra se mogućnost evakuacije. Dovoljno je sve udaljeno - rekao je direktor Nacionalne organizacije turističkih agencija.

Aleksandar Seničić naveo je da se prati situacija u svim oblarima zahvaćenih požarom i preporuka je da se ljudi ponašaju u skladu sa preporukama domicilnih organa.

Autor: Aleksandra Aras