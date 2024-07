Vehabizam je pokret koji je izmišljen iz onih centara koji žele da učine zlo samim muslimanima i Islamu, rekao je za Pink, predsednik vrhovnog sabora Islamske zajednice Srbije Muhamed Jusufspahić.

Vehabije dele na društvenim mrežama snimak Salahudina koji je samostrelom napao žandarma ispred izraelske ambasade u Beogradu. Oni tvrde da je reč o navodnom njegovom testamentu. Da li to znači da je njegov cilj bio da motiviše i druge sličnih uverenja na takav akt, za PINK je objasnio Jusufspahić.

Jusufspahić je rekao da je vehabizam pokret koji je izmišljen iz onih centara koji žele da učine zlo samim muslimanima i Islamu.

- Islam je vera u kojoj želite da činite dobro, i dobronamerujete sa svakim i prosto je nezamislivo da ovakve stvari radi pravi islamski vernik. Pravi vernik ne može biti vehabija - rekao je Jusufspahić.

Kako kaže, sada se javlja problematika oko sahranjivanja vehabije. Dodaje da tu nalaze na problem, jer ne znaju kako da postupaju bez dodatnih informacija kako i gde je ispovedao veru.

- Čovek nikada nije bio kod nas, nije se nikada ni prijavio u zajednici i nije zaveden u smislu nekog registra. On jeste zaveden u smislu putanja kojima se uputio, ali nije bio član Islamske zajednice - rekao je Jusufspahić.

Kako kaže, ovde imamo jasan čin terorizma, plašenja i pod izgovorom verskog, očigledno se radi, kako dodaje, o duševno i duhovno poremećenoj osobi, koja nema sklad u svome životu.

Socijolog, prof. dr Ilija Kajtez, rekao je da to nije vera, već zloupotreba vere. Dodaje da svaka monoteistička vera jeste u osnovi ono što je ljubav i poklonjenje onostranog bića, ali i one koji su sa tobom u istoj veri, kao i one koji nisu u istoj veri.

- Sve vere su etički zasnovane, a ovo je čista zloupotreba vere. Najvažnije je da se istakne da je cilj ovog bezumnog akta bila Srbija. Mislim da su tu uvezani neki strani centri moći koji zloupotrebljavaju nečija verska pravila - rekao je Kajtez.

Kako kaže, ovo je rukopis određene službe, jer se, dodaje spavači bude kada ih služba probudi.

Profesor bezbednosnih nauka dr Miroslav Bjegović, rekao je da je ovo bio teroristički napad u Beogradu, i dodaje da smatra da nije bio napad na Srbiju i Beograd, već na Izrael i njihovu državu.

- Mislim da je poruka bila zapravo upućena njima - rekao je Bjegović.

Kako kaže, centar vehabijskog pokreta nalazi se u BiH, i on je u tesnoj vezi sa terorističkom organizacijom Hamas.

Autor: Aleksandra Aras