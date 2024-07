Pošta korigovala cene! Usluge za obične pakete više nisu iste: Ovo je detaljan cenovnik

Pošta je korigovala cene svojih usluga, pa je slanje paketa skuplje.

Udruženje potrošača "Efektiva" na svom Fejsbuk profilu podelilo je objavu o novim cenama koje su u vezi sa paketskim uslugama.

- Cene paketskih usluga za obične pakete se povećavaju:

- Do 3 kilograma sa 200 na 340 dinara

- Od 3 do 5 kilograma, sa 250 na 390 dinara

- Od 5 do 10 kilograma, sa 300 na 480 dinara

- Od 10 do 15 kilograma, sa 350 na 600 dinara

- Od 15 do 20 kilograma, sa 400 na 700 dinara



- Radi o povećanjima od 56 do 75 odsto", napisano je u objavi.

Autor: Dalibor Stankov