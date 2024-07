Vesić: Građani Republike Srpske u našoj zemlji imaju isti tretman kao i građani Srbije

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Srbije Goran Vesić boravi u jednodnevnoj poseti Republici Srpskoj, a u razgovoru sa ministrom prostornog planiranja, građevinarstva i ekologije Repiblike Srpske Bojanom Vipotnikom poručio je da svi građani Republike Srpske u Srbiji imaju isti tretman kao i građani Srbije.

„Za Vladu Srbije, svi građani, fizička i pravna lica iz Republike Srpske, imaju status kao građani Srbije. To važi i u oblasti građevinarstva i urbanizma. To je naša obaveza i to ćemo učiniti“, poručio je Vesić nakon sastanka u Banjaluci.

On je istakao da je njegov boravak u Banjaluci, zapravo uzvratna poseta ministru Vipotniku, koji je u Beogradu boravio u okviru održavanja Svesrpskog saveta.

„Ovo danas je realizacija dogovora iz Beograda. Biće formriane dve radne grupe, koje će se baviti obnavljanjem memoranduma o saradnji sa Republikom Srpskom u različitim oblastima“, preneo je Vesić.

Memorandumi će regulisati saradnju u oblasti razmene podataka, u domenu urbanizma, kao i kada je reč o zaštiti predela srednje i donje Drine - projekta koji bi mogao da privuče mnogo donatorskih i međunarodnih sredstava.

Vesić je istakao da će Ministarstvo na čijem je čelu kolegama iz Republike Srpske dati svu moguću pomoć kada je reč o izradi Prostornog plana Srpske.

„Otvoreni smo za saradnju, da ponudimo iskustva i kada je reč o elektronskim građevinskim dozvolama, e.protstoru, zelenoj gradnji, BIM modelu koji Srbija uvodi…. Preneo sam kolegi da ćemo doneti zakon o održavanju infrastrukture, koji će precizno propisati ko je upravljač svakog objekat, koliko je potrebno za njegovo održavanje, kako bismo posle manje izdvajali za obnovu“, rekao je Vesić.

Kada je reč o licencama, ponovio je da će sve ono na šta pravo u Republici Srpskoj imaju građani Srbije, imati i građani Republike Srpske u Srbiji.

„Napravićemo radnu grupu koja će se baviti tim pitanjem, da ga rešimo u najkraćem mogućem roku, jer je to prirodno.

Mnoge stvari do sada nisu bile usaglašene, sada je na nama da sve usaglasimo, da sve bude besprekorno. Nadam se da ćemo na sledećem sastanku i potpisati Memorandume o saradnji“, rekao je Vesić.

Spomenuo je i aerodrom u Trebinje, navodeći da je Srbija obezbedila deo novca za eksproprijaciju.

„Počećemo sa eksproprijacijom, za koju će trebati dosta vremena, a ona je uslov za dobijanje građivnsku dozvolu, kako bismo počeli sa gradnjom. Srbija ostaje pri obećanju da će izgraditi aerodrom u Trebinju. To će obezbediti da se taj kraj, privreda, turizam razviju, da se poboljša kvalitet života ljudi“, poručio je ministar Vesić.

Ministar Republike Srpske Bojan Vipotnik zahvalio je ministru Vesiću na brzoj uzvratnoj poseti, koja je dogovorena prilikom Svesrpskog sabora.

„Naša saradnja i do sada je bila uspešna, a danas smo definisali buduće korake za saradnju, i neke dogovore smo danas već razradili. To je sve na korist građana Srbije i Republike Srpske, jer je svrha svih dokumenata, na osnovu paralelnih veza Srbije i Republike Srpske,da građanima bude bolje“, rekao je Vipotnik.

Podsetio je da su prethodna dva memoranduma potpisana 2013., odnono 2018. godine, te da je potrebno potpisati nove, za konkretizaciju budućih aktvnosti.

„Naći ćemo model reciprociteta za izdavanje licenci, da i građni sa ličnom kartom Republike Srpske mogu u Srbiji da dobiju licence, baš kao što to mogu građani Srbije u Republike Srpske. Srbija ima uspešno implementiran proces izdavanja elektronske građevinske dozvole, a ministar Vesić nam je preneo iskustva koja će nam mnogo značiti“, rekao je ministar Vipotnik.

Autor: P. J.