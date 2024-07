Jasmina iz Banjaluke je imala 19 kad je majci preotela muža: Saznala sam bolnu stvar, stigla me je karma

Ispovest devojke koja je preotela muža majci, a danas se gorko kaje...

Nakon smrti voljene osobe, razvod se smatra drugim najvećim izvorom stresa i patnje. Nisu samo bivši supružnici ti koji pate. Pogođena su deca, roditelji, braća i sestre, ali i prijatelji. U zavisnosti od uzrasta, deca razdvajanje od jednog roditelja različito podnose. Kada su mali, vrlo brzo se naviknu na novonastalu situaciju - odvojeni domovi, letovanja, zimovanja...

Ali ako se razvod desi kada su deca u tinejdžerskom dobu, situacija je daleko komplikovanija. Njih rastanak roditelja najviše pogađa, jer su u osteljivom dobu i vrlo im je teško objasniti zbog čega se porodica raspada. Statistike pokazuju i da devojčice mnogo teže podnose razvod od dečaka i njima je potrebno više priče i vremena kako bi prihvatile situaciju.

Vrlo često one postaju tužne, anksiozne i nesrećne, dok su dečaci skloniji agresivnom ponašanju i neposlušnosti. Istraživanja pokazuju da dečaci lakše prihvataju novog partnera majke, dok je to mnogo veći problem za devojčice... A priča jedne devojke iz Banjaluke potvrđuje da je tako u u realnosti.

Jasmina koja sada ima 27 godina, podelila je svoju priču na jednom forumu i otkrila kako je sa 19 donela odluku koja je uništila život njene majke, a zbog koje se i dan danas kaje.

"Moji su se razveli kad mi je bilo 16 godina, i sada mogu da kažem da je to bila dobra odluka. Veoma mladi su se venčali, majka me je rodila sa 17 godina i mislim da nije čestito ni stasala u ženu, a već je morala da ljulja bebu i kuva ručkove. Njihov brak je bio 'živi pakao', svađali su se svakodnevno, ako ne zbog familije i toga što se moja majka nije trpela sa mojom babom, onda zbog para. Tata je bio 'običan' radnik, VKV majstor u fabrici, mama je radila kao kuvarica u restoranu kod ujaka. Para je bilo dovoljno tek za osnovno, a kako smo brat i ja rasli, problem sa novcem je postajao sve očitiji", pričala je Jasmina.

Godinu dana nakon razvoda, njen tata je već počeo da se viđa s drugom ženom, udovicom iz njihovog kraja, kod koje se čak brzo uselio. Jasmina, njen brat i majka živeli su u stanu koji im je otac prepustio, a koji je dobio od firme...

"Imali smo mir, nije više bilo svađa, ali jako mi je nedostajao tata. Krivila sam mamu zbog razvoda, mislila sam da je mogla da bude malo tolerantnija, da ponešto prećuti. Tako mi je makar i baka stalno govorila: 'Da je tvoja majka držala jezik za zubima, kao prava žena, nego je morala da raskući kuću'. Njenih reči se i danas savršeno dobro sećam."

Prošla je još jedna godina, a ova mlada žena kaže da se sve vreme mislila kako će se roditelji jednog dana, kada se strasti stišaju, i pomiriti, nije je brinulo što otac živi s drugom ženom. Nisu imali dece i za nju je to bio znak da nije odustao od svoje "prave" porodice. Sve se promenilo kada je mama počela da se viđa s kolegom, dve godine nakon razvoda...

"Taj čovek je tek počeo da radi kod ujaka, bio je neiskusan kuvar, a moja mama je bila zadužena da mu pokaže posao. Iako je profesionalno bila dosta iskusnija, između njih bilo svega par godina razlike, bio je samo pet godina mlađi od nje. Prvo sam primetila da je sve duže da ostajala na poslu, a onda je počela da se sređuje, da uveče stavlja viklere na kosu i ujutru maže karmin. Sve sam to posmatrala ispod oka, i ja sam već imala 18 i znala sam šta to znači...", nastavlja svoju priču Jasmina.

Kako bi sprečila majku da započne vezu sa drugim muškarcem, počela je sve češće da svraća u restoran.

"Računala sam na to da neće ništa da uradi kad sam ja tu. Iz škole bih se uputila pravo kod nje na posao i sedela kod ujaka u restoranu, maltene do fajronta. On je bio veoma ljubazan prema meni, stalno mi pripremao neke specijalitet, odvajao hranu koja bi preostala od drugih, pa mi servirao na svečanom tanjiru kao da sam neka uvažena gošća. Sada, iz ove perspektive, shvatam da je želeo da mi se dopadne, hteo je da ga prihvatim kao maminog 'specijalnog prijatelja'.

Tada to nisam znala. Mislila sam da mi šalje tajne signale i da mi se udvara, jer kako bi mogla da mu više dopadne žena od 35 godina od jedre devojke u dvadesetim? Započela sam igru, veoma planski i perfidno, s jasnom namerom da ih rastavim... I uspela sam u tome, on je popustio pred mojom mladošću. Započeli smo vezu i javno, ništa nisam krila od majke, čak sam se trudila i da joj dam do znanja svaki put kada smo imali odnose... Htela sam da ga zauvek izbrišem iz njene glave."

Ona se samo sklonila u stranu.

"Majka je sve videla, bilo joj je jasno da sam ja sve inicirala, samo nisam znala da li zna i zašto... Nisma znala da li shvatala da hoću da je odvojim od drugog muškarca i privolim da se vrati tati... Samo mi je jednom prilikom rekla da pazim na sebe. Eto toliko. Ni 'nemoj', ni 'sram te bilo', ništa nije ni pitala. A ja sam mislila da sam odnela veliku pobedu nad njom!"

Naravno, njena veza sa tim muškarcem je kratko trajala. Nisu imali ništa zajedničko, i Jasmina se okrenula svojim vršnjacima. On je od sramote napustio restoran i preselio se u drugi kraj grada. Godine su prolazile, Jasmina je nakon fakulteta napustila kuću, a potom i našla dečka za koga će se udati. "Onog" muškarca ni ona ni majka nisu spominjale. Sve do noći uoči svadbe.

"Gledale smo neke stare slike, obe raznežene i plačne, kada smo naišle na fotografiju ujakovog restorana. Na slici su bili svi zaposleni, a on se video u pozadini. I tada mi je prvi put rekla nešto od čega sam tada, kao 18-godišnja klinka, najviše strahovala:

'Je l' znaš da me je bio zaprosio i da je trebalo da se venčamo?'

Briznula sam u plač i molila je da mi oprosti. Pomilovala me je po glavi i rekla da ne brinem, da je bolje što se tako završilo i da mi je sve odavno oprostila. Ali ja sebi nisam. Pala sam u depresiju i stigla me karma. Zbog klinačke oholosti i ljubomore uskratila sam joj šansu za ljubav", napisala je Jasmina, a njena priča podelila je stavove korisnika ovog foruma. Jedni su je tešili, ali veliki je broj onih koji su je žestoko osudili.

Šta vi mislite? Da li je njen postupak neoprostiv?

Autor: Dubravka Bošković