UMALO OSLEPEO ZBOG UBODA PČELE: Imao je JAK BOL u predelu oka, a onda su lekari potvrdili STRAŠNU DIJAGNOZU

Muškarac iz Filadelfije je zamalo oslepeo nakon što ga je pčela ubola u oko. Igla se zaglavila u očnoj jabučici i morala je da bude hitno uklonjena.

Ovaj 55- godišnji muškarac primljen je u bolnicu zbog jakog bola u predelu oka i ubod je brzo identifikovan - ali lekari nisu uspeli da ga sve uklone, jer mu je bio uboden u ivicu šarenice ili obojeni deo oka.

Dva dana kasnije, čovek je ušao u očnu bolnicu Vills u Filadelfiji, još uvek u bolovima i praktično slep na desno oko. Dalji testovi su otkrili da je muškarac patio od opasnog krvarenja u oku i oštećenja malih krvnih sudova.

Lekari su otkrili oštećenje koristeći detaljan pregled oka pomoću prorezane lampe i fluoresceinske boje, naglašavajući svako oštećenje tako što su ga pretvorili u žuto-zelenu.

Imao je crvenilo u belom delu oka, poznato kao konjuktivalna injekcija. Takođe je imao jak otok u donjem delu rožnjače, čistom prednjem delu oka u obliku kupole koji pokriva šarenicu, zenicu i prednju komoru oka.

Na strani oka koja je najbliža nosu i dalje je bio zaglavljen deo žaoke, koji je izgledao žuto nakon što su oči bile obojene, kao što je prikazano strelicom na slici.

Pored toga, došlo je do krvarenja unutar oka, verovatno uzrokovanog oštećenjem šarenice od uboda i krvarenja iz krvnih sudova irisa, što je prikazano zvezdicom na slici.

Lekari su muškarcu prepisali antibiotske kapi za oči i kapi koje sadrže prednizolon, kortikosteroid koji se koristi za lečenje upale.

Ubodi pčela, osa i žutih jakna sadrže otrov.

Otrov može izazvati značajna oštećenja rožnjače, irisa i mrežnjače, što potencijalno dovodi do slepila. To oštećenje takođe može dovesti do ožiljaka, još jednog potencijalnog uzroka gubitka vida.

Autor: Snežana Milovanov