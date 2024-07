Biće i do 40 stepeni! Već od vikenda stiže novi toplotni talas - čeka nas najmanje 10 dana pakla

Nakon perioda veoma nestabilnog vremena, došlo je do stabilizacije vremena. Uskoro će Srbiju zahvatiti i novi toplotni talas.

Još sutra u Srbiji vrlo ugodne letnje temperature. Jutro će biti vedro i sveže, a tokom dana sunčano i prijatno toplo.

U dolinama i kotlinama ujutro se očekuje magla.

Jutarnja temperatura biće od 10 do 18°C, u Beogradu do 17°C, maksimalna dnevna od 27 do 31°C, u Beogradu do 29°C.

Srbiju će od subote zahvatiti novi toplotni talas.

Očekuje se jačanje termičkog visinskog grebena sa Mediterana, a pod uticajem snažnog anticklona sa severozapada Afrike.

Očekuje se porast vazdušnog pritiska, pa će nebo biti u potpunosti vedro i bez oblaka.

Dakle, od vikenda, pa najmanje narednih 10 dana u Srbiji se očekuje sunčano i tropski toplo.

Maksimalna temperatura već od subote u svim predelima biće iznad 30°C, a od nedelje i iznad 35°C.

Najvrelije se očekuje u periodu posle 12. jula, uz maksimalne temperature od 35 do 40°C.

Najtoplije će biti na istoku Srbije, pa će najvreliji biti gradovi u Timočkoj i Negotinskoj Krajini, odnosno Zaječar i Negotin.

Toplotni talas doneće mnogim predelima Srbije i tropske noći, pa se minimalna temperatura neće spuštati ispod 20°C.

Dakle, pred nama je najintenzivniji toplotni talas ove sezone, a potrajaće bar dve nedelje. Tokom tog perioda ne treba očekivati padavine.

Prema trenutnim prognozama za sada nema na vidiku kada se očekuje novo osveženje sa pljuskovima.

Autor: Snežana Milovanov