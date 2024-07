Mia je puzala do kupatila od bolova: Lekari posumnjali na upalu bešike, a dijagnoza je bila mnogo gora

Kada je Mia Robins osetila bolove u stomaku, posumnjala je i na rak, no lekari su je mesecima ubeđivali u suprotno.

Mia Robins 2021. godine je završavala prvu godinu fakulteta na studijama biomedicinskih nauka, kad je u decembru te godine završila na operaciji slepog creva. Jedva mesec dana nakon toga osetila je jako bolan pritisak u želucu, koji se danima ponavljao. Punih šest meseci trebalo je da dođe do dijagnoze, prenosi The Sun.

- Probudila bih se u bolovima kao da odmah moram u WC. Osećala sam jaki pritisak i umirala od želje da sednem na šolju, no čim bih sela, to bi prestalo - priča devojka iz Liverpula. Uz to, javili su se i neki drugi, neuobičajeni i zabrinjavajući simptomi za devojku od 19 godina, koliko je imala tada, poput umora, gubitka na težini i gubitka kose.

- Spavala sam oko 12 ili 13 sati dnevno i još mi se spavalo na poslu, priča. Zbog svog stanja nije mogla ni da jede, pa je ubrzo izgubila kilograme, što se videlo i po tome što joj je omiljena haljina postala broj prevelika.

- Tada je počela da mi ispada kosa. Primetila sam ćelavu tačku na potiljku, veličine mog dlana. No znak koji me je najviše zabrinjavao bila je velika izbočina na mom stomaku. Izgledala sam kao da sam trudna četiri ili pet meseci – priča Mia. Išla je na odeljenje hitne medicinske pomoći dva puta u tri nedelje i prošla oko pet pregleda kod lekara opšte prakse u šest meseci. Lekari su sumnjali na mnogo toga, od tog da možda ima celijakiju, anemiju, alopeciju i(li) upalu mokraćne bešike.

- Rekla sam im u hitnoj pomoći da sam puzala do kupatila od bolova i dali su mi antibiotike za urinarne infekcije, ali znala sam da nije to. Pila sam antibiotike i nisu nimalo pomogli. Sećam se da sam sama u jednom trenutku pomislila da bih mogla imati rak, no moja prijateljica je na to samo odmahnula i rekla da ne budem smešna – priča Mia te dodaje kako je ta misao nije napustila zato što je osećala neprijatnu bol tačno iznad bešike.

No lekari su redom nizali moguće dijagnoze, od anemije i alopecije, do upale bešike, sve dok u junu 2022. napokon nije obavila ultrazvuk abdomena i pokazalo se da zaista ima rak jajnika. Završila je na hitnoj operaciji kako bi joj uklonili rastući tumor za koji su sami lekari rekli da je veličine dinje i pun kose i zuba.

- Dobra stvar je bila to što je razotkriven rano, no bio je masivan i rastao je i dalje.Činjenica da su mi rekli da je to najraniji stadijum i da nije zahvatio nijedan drugi organ bila je olakšanje, ali naravno da sam bila uzrujana, jer su moji simptomi zapravo olako shvaćeni i odbačeni. Dijagnozu bih dobila puno ranije da su me odmah poslali na UZV, ovako je do toga trebalo proći i šest meseci. Na kraju, operacija je bila uspešna, ali su mi morali ukloniti desni jajnik, jajovod, deo abdomena i nekoliko limfnih čvorova – priča Mia.



Dodaje kako i činjenica da su njen tumor opisali kao onaj koji je imao zube i kosu, govori da je bio jako dobro opskrbljen krvlju i nesmetano je rastao celo to vreme.



Bez obzira na to što joj je taj tumor uklonjen, rak se kod nje vratio u februaru 2023. godine, pa je bila podvrgnuta tromesečnoj hemoterapiji. U avgustu su joj lekari objavili da je potpuno izlečena, no mora se podvrgavati redovnim pretragama kako bi se na vreme prepoznalo ako se rak ipak vrati.

