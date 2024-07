Srbija je na udaru novog toplotnog talasa. Visoke temperature utiču i na zdrave osobe, one koji koji imaju neke hronične tegobe, psihijatrijske pacijente, a najviše na decu.

Meteorolog Slobodan Sovilj je poredeći leta od pre sedam decenija i danas vidi se velika razlika.

Prosečna temperatura je porasla za 2,6 stepeni, ali mnogo je važnije koliko sada imamo tropskih dana. Danas i sutra će biti između 34 i 37 stepeni, a od srede pet dana će u kontinuitetu biti skoro 40 stepeni. To znači da u Beogradu minimalna temperatura neće padati ispod 25 stepeni. To su temperature koje se mere u hladu, na dva metra većine u belom zaklonu.

Sovilj je upozorio da će velike vrućine da se zadrže bar do 20. jula, a da će tada uslediti jače naoblačenje sa nepogodama - gradom i vetrom.

- Leto će se završiti kao i prošle godine u oktobru - istakao je on.

Psihijatar i klinički psioholog dr Meri Vukša je istakla da se treba držati preventivnih mera.

Ako se držimo preventivnih mera i psihoedukacije možemo doći do toga da se mali simptomi ne pretvaraju u velike mentalne siptome. Osobe koje već imaju psihijatrijske probleme već imaju biološku osetljivost na spoljašnje uticaje i dovodi do porasta sresa, anksioznosti, emocionalnih neadekvatnih reakcija i iritabilnosti

Kako je objasnila, najveći uticaj visoke temeprature imaju na afektivne poremećaje kako u pravcu depresije, tako i u pravcu manije:

Prvo se javlja poremećaj spavanja, dakle potrebno je da prepoznamo prve simptome i da reagujemo. Potrebni su psihoedukacija, socijalna podrška, a potom i korekcija terapije. Obično se u slučaju visokih temperatura smanjuje doza lekova.

Pedijatar dr Saša Milovanović kaže da su i deca veoma osetljiva na visoke temperature.

- Primetimo da su hiperaktivna, ali to ne povezujemo sa vrućinom. Najveći je rizik ako su direktno izložena suncu, može doći do sunčanice, do otoka moždajnih ovojnica. Srećom, rekta su opasna stanja. Problem može biti i kada se dete ostavi u kolima - naveo je Milovanović.

Deca ne mogu da se oslobode viška vrućine i dolazi do toplotnog udara. Kako se lako prehlade, lako se i zagreju tako da moramo konstantno da vodimo računa o tome i da ih sklanjamo u hladi i hidriramo.

Autor: Snežana Milovanov